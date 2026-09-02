Domenica 6 settembre al Quartiere Roma una giornata per le famiglie

Dopo la pausa estiva, è tempo di tornare a vivere gli spazi pubblici della città con le iniziative del Centro per le famiglie: primo appuntamento domenica 6 settembre, con una giornata dedicata alle famiglie da vivere al Quartiere Roma, nella cornice dei Giardini Margherita e Merluzzo.

Per la giornata è previsto un ricco programma: dalle ore 10 presso Giardini Margherita laboratorio da passeggio con Pappa e Pero, che guideranno i partecipanti nella costruzione di aquiloni di carta. Alle ore 11, nel gazebo dei Giardini Margherita, concerto “Unici, dunci, trinci” a cura di Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani, spettacolo incentrato sul repertorio di canzoni, musiche, filastrocche e conte di origine popolare rivolto principalmente ai bambini della fascia 3-8 anni. Il concerto-spettacolo è un grande frullato di storielle, musiche, filastrocche, conte popolari, suonato con strumenti antichi, moderni e spesso curiosi. Organetti, chitarre, ocarine, flauti, fischietti, pive, ciaramelle, mascelle d’asino, tamburi battenti: la musica popolare ritorna ai bambini con tantissimo divertimento, emozione e riscoperta delle radici. Per chi lo desidera, è possibile sostare ancora ai Giardini con un momento pic nic, portando sia qualcosa da mangiare che un telo per un pranzo all’aria aperta in attesa delle attività pomeridiane.

Dalle ore 15 l’iniziativa si sposta ai Giardini Merluzzo, per un nuovo laboratorio da passeggio: Pappa e Pero propongono la creazione di colorati mosaici, ispirandosi ai tesori conservati nella vicina Basilica di San Savino. Alle ore 16, accompagnanti dai volontari della Parrocchia, le famiglie potranno visitare i mosaici della Basilica di San Savino.

L’iniziativa, ad accesso libero e gratuito, si affianca al consueto appuntamento Via Roma Street Market, organizzato dall’Associazione Quartiere Roma con cui il Centro per le famiglie e l’Associazione Le valigie collaborano da tempo ed è inserita nel progetto “Follow Us”, che attraverso appuntamenti distribuiti nella città e nelle frazioni, mira a promuovere cittadinanza attiva e spirito di comunità.