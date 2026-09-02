La mostra “Haiku della Val Trebbia – la quiete nella  valle” al Centro di lettura di Rivergaro dal 5 all’11 settembre

2 Settembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza

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La mostra “Haiku della Val Trebbia la quiete nella valle” al Centro di lettura di Rivergaro dal 5 all'11 settembre

Con l’arrivo di settembre, il Centro di lettura di Rivergaro riparte con le mostre  esposte nello spazio dedicato presso la biblioteca del paese (via Bonistalli,7). 

La prima mostra ospitata sarà “Haiku della Val Trebbia – la quiete nella  valle”, un incontro tra arte e poesia. 

Verrà inaugurata sabato 5 settembre alle ore 16.30.  

Alessandra Acampora, Ambra Gazzola, Antonella Leone, Barbara  Pennini, Chiara Zingaro, Cinzia Guglielmetti, Giorgia Tubanti, Luana  Calandroni, Nadia Peveri e Nathalie Malvicini esporranno in collettiva le  loro opere per “La via degli artisti”, accompagnati dai testi di Christian  Manzini. 

L’esposizione rimarrà visitabile in biblioteca fino all’11 settembre, per spostarsi  poi sulle rive del Trebbia: Domenica 13 settembre (ore 16.30) si terrà infatti un  incontro artistico-poetico aperto a tutti. Le opere pittoriche degli artisti e i versi  di Christian Manzini narrano la bellezza del nostro fiume.

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