La mostra “Haiku della Val Trebbia – la quiete nella  valle” al Centro di lettura di Rivergaro dal 5 all’11 settembre

Con l’arrivo di settembre, il Centro di lettura di Rivergaro riparte con le mostre esposte nello spazio dedicato presso la biblioteca del paese (via Bonistalli,7).
La prima mostra ospitata sarà “Haiku della Val Trebbia – la quiete nella valle”, un incontro tra arte e poesia.
Verrà inaugurata sabato 5 settembre alle ore 16.30.
Alessandra Acampora, Ambra Gazzola, Antonella Leone, Barbara Pennini, Chiara Zingaro, Cinzia Guglielmetti, Giorgia Tubanti, Luana Calandroni, Nadia Peveri e Nathalie Malvicini esporranno in collettiva le loro opere per “La via degli artisti”, accompagnati dai testi di Christian Manzini.
L’esposizione rimarrà visitabile in biblioteca fino all’11 settembre, per spostarsi poi sulle rive del Trebbia: Domenica 13 settembre (ore 16.30) si terrà infatti un incontro artistico-poetico aperto a tutti. Le opere pittoriche degli artisti e i versi di Christian Manzini narrano la bellezza del nostro fiume.