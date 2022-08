Il centrodestra candida Paola Galvani a nuovo Presidente della Provincia: “Competenza ed esperienza al servizio del territorio”

Sarà il Sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, la portacolori dell’area di centrodestra alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Piacenza, in programma il prossimo 24 settembre, quando a votare saranno chiamati, in una consultazione di secondo grado così come prevista per legge, gli amministratori dei comuni del territorio. Sindaci e consiglieri dell’area di centrodestra dei 46 comuni della provincia hanno condiviso, con le segreterie politiche dei partiti e le componenti civiche, la candidatura del primo cittadino di Rottofreno, già vice-presidente dell’Ente di Via Garibaldi durante la presidenza di Patrizia Barbieri, evidenziandone “le grandi capacità, la competenza e l’esperienza che ha sempre messo al servizio del territorio e che saprà confermare anche alla guida della Provincia di Piacenza, un ruolo delicato, di grande dialogo e condivisione al di là di ogni appartenenza politica; qualità fondamentali per affrontare con successo le grandi sfide il nostro territorio ha di fronte”. Nei prossimi giorni, raccolte le firme necessarie tra gli amministratori, la candidatura di Paola Galvani verrà depositata ufficialmente presso l’Ente di Via Garibaldi.