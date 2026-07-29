Le Comunità Piacentine nel Mondo si ritrovano a Veleia per il 30° incontro provinciale il 9 agosto

Si terrà domenica 9 agosto 2026 a Veleia Romana, nel territorio comunale di Lugagnano Val d’Arda, il 30° Incontro provinciale delle Comunità Piacentine nel Mondo, appuntamento tradizionale dedicato ai tanti piacentini che vivono o hanno vissuto all’estero e che mantengono un forte legame con la propria terra d’origine. L’iniziativa – presentata mercoledì 29 luglio nella conferenza stampa ospitata nella sede della Provincia di Piacenza – è promossa dall’associazione Piacenza nel Mondo, con la collaborazione del Comune di Lugagnano Val d’Arda, il patrocinio della Provincia di Piacenza e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 10.45 presso la Chiesa di Sant’Antonino Martire con la premiazione delle “Piacentine Benemerite”. Alle ore 11.30 sarà celebrata la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Adriano Cevolotto, insieme a Padre Mario Toffari e Don Germano Gregori. La giornata proseguirà alle ore 13 con il momento conviviale presso la Taberna Veleia. La cerimonia sarà accompagnata dalle esibizioni del gruppo musicale Appenninus.

L’invito a partecipare è rivolto ai rappresentanti delle comunità piacentine all’estero, alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i cittadini che desiderano condividere una giornata all’insegna della memoria, dell’amicizia e del senso di appartenenza al territorio.

Quest’anno il riconoscimento “Piacentine benemerite” andrà alla giornalista PierFrancesca Graviani, anche collaboratrice dell’UNESCO; alla dottoressa Francesca Lipeti, medico al servizio dei più deboli, e ad Elena Soresi, filosofa e pianista.

‹‹Il trentesimo Incontro delle Comunità Piacentine nel Mondo rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare il legame con tanti piacentini che, pur vivendo lontano, continuano a sentirsi parte della nostra comunità – dichiara Monica Patelli, Presidente della Provincia di Piacenza -. La recente apertura della sede condivisa tra Piacenza nel Mondo e Consulta provinciale degli Studenti all’interno del Palazzo della Provincia testimonia concretamente la volontà dell’Ente di valorizzare queste esperienze e di favorire il dialogo tra generazioni, territori e culture, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità provinciale. Desidero inoltre rivolgere le più vive congratulazioni alle Piacentine Benemerite che saranno premiate in questa occasione: donne che, con il proprio impegno, la propria professionalità e il proprio talento, si sono distinte in diversi ambiti della vita sociale, culturale, economica e professionale, contribuendo a dare prestigio al territorio piacentino anche oltre i confini locali e nazionali. Le loro storie rappresentano un motivo di orgoglio per l’intera comunità provinciale e un esempio positivo per le nuove generazioni››.

Alla presentazione hanno preso parte Patrizia Bernelich, presidente di Piacenza nel Mondo, con il consigliere Maurizio Sesenna; Antonio Vincini, sindaco di Lugagnano; Padre Mario Toffari, direttore dell’Ufficio Migrantes della Diocesi Piacenza-Bobbio; Alessandro Seggio, autore del disegno-copertina per l’evento del 9 agosto; e parenti e sostenitori delle benemerite che saranno premiati.

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