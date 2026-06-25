Tornano domani 26 giugno i Venerdì Piacentini, un ricchissimo programma per animare il centro storico

Dopo lo straordinario successo della serata inaugurale, i Venerdì Piacentini tornano il 26 giugno, con un nuovo programma capace di trasformare ancora una volta il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Decine di appuntamenti animeranno piazze, vie e cortili, tra concerti, spettacoli, street entertainment, cultura, gastronomia e iniziative dedicate alle famiglie, confermando il festival ideato e organizzato da Blacklemon come il più importante evento en plein air in Emilia.

Il Radio Sound Live Show

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Radio Sound Live Show, che dalle 21.30 porterà in Piazza Cavalli una grande serata di spettacolo e intrattenimento in diretta. Musica, ospiti, interviste e racconti accompagneranno il pubblico nel cuore del festival, celebrando un rapporto che va ben oltre la semplice collaborazione. Quella tra Blacklemon e Radio Sound è infatti una storia lunga oltre ventisei anni, fatta di eventi costruiti insieme, progetti condivisi e di una sincera amicizia tra due realtà che hanno contribuito, ciascuna nel proprio ambito, a raccontare e valorizzare il territorio piacentino.

Moto per bambini

Accanto al grande palco della piazza, Via Sopramuro si trasformerà per una sera in un vero circuito motociclistico dedicato ai bambini. Grazie alla Federazione Motociclistica Italiana, istruttori nazionali qualificati accompagneranno i più piccoli alla scoperta delle minimoto elettriche in un percorso sicuro, educativo e divertente. Un’occasione unica per provare l’emozione delle due ruote e sentirsi piloti per una notte, con una spettacolare cornice affacciata su Piazza Cavalli.

Fluo Party firmato Maurizio Popi

La musica sarà ancora una volta la grande protagonista della serata. Piazzetta Plebiscito si trasformerà in una gigantesca discoteca a cielo aperto con il Fluo Party firmato Maurizio Popi mentre Piazza Duomo ospiterà il Talent Show di ArteMusica e le eleganti sonorità brasiliane di Brisa do Mar.

Via San Siro proporrà il rock dal vivo dei Big Juan & The Satellites, in via San Donnino si torna agli anni ’50 con il Rockabilly Dancefloor, così come ai Giardini Merluzzo che ospiteranno i mix tra bluegrass, country, boogie woogie e jazz di Low Ranger, mentre in decine di locali del centro si alterneranno DJ set, concerti e spettacoli fino a tarda notte.

Non mancheranno gli eventi dedicati agli appassionati di motori, con la quattordicesima edizione del Piacenza Motor Expo in Piazza Cavalli, dove saranno esposte le ultime novità del mondo delle due e quattro ruote, affiancate da alcune delle più importanti concessionarie del territorio.

Spazio alle famiglie

Grande spazio anche alle famiglie. Oltre al circuito delle minimoto, Piazza Duomo ospiterà “I Piccoli Venerdì”, con giochi e attrazioni pensati per permettere ai bambini di divertirsi in sicurezza mentre gli adulti si godono il festival. In centro torneranno inoltre gli spettacoli itineranti di artisti di strada, trampolieri, giocolieri e acrobati, pronti a sorprendere il pubblico lungo le vie della città.

Chi ama l’arte e la cultura potrà invece scegliere tra le aperture straordinarie dei principali luoghi simbolo della città: dalla salita serale alla Cupola del Guercino alle visite della Cattedrale, della Basilica di San Francesco e della chiesa di San Donnino, fino alla mostra “Oltre le Nuvole” ospitata negli spazi di XNL Piacenza. Un modo diverso di vivere il patrimonio storico e artistico cittadino, immersi nell’atmosfera unica del festival.

La serata offrirà anche un viaggio tra i sapori del mondo, con la paella in Piazza Duomo, il barbecue della Vaca Loca, la cena messicana in via Mazzini, il vicolo dedicato alla cucina vegana e numerose cene sotto le stelle organizzate dai locali del centro storico.

Urban Underground Street Fest

Accanto ai grandi eventi, saranno decine le iniziative diffuse che renderanno ogni angolo del centro storico una scoperta continua: dal vivace Urban Underground Street Fest di via San Donnino ai tornei di scacchi, dalle esposizioni artistiche ai balli country, passando per concerti jazz, swing, rock, DJ set e performance dal vivo distribuite lungo tutto il percorso del festival.

Con il suo format che invita il pubblico a muoversi continuamente tra piazze, vicoli e attività commerciali, i Venerdì Piacentini continuano così a trasformare Piacenza in un grande teatro urbano, dove musica, cultura, spettacolo e socialità si fondono in un’unica, straordinaria esperienza.

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