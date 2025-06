Il Fiorenzuola continua la campagna acquisti con Abdoul Fatahou Bandaogo e Lorenzo Caradonna 

Il Fiorenzuola continua la propria campagna acquisti comunicando ufficialmente di aver tesserato Abdoul Fatahou Bandaogo e Lorenzo Caradonna.

Centrocampista del Burkina Faso

Centrocampista classe 1991 originario del Burkina Faso, Bandaogo arriva a vestire la maglia rossonera portando con sé esperienza, fisicità e grande conoscenza del calcio dilettantistico emiliano. Alto 191 cm, Bandaogo ha militato nella scorsa stagione nelle fila della Vianese, in Eccellenza.

Nel corso della sua carriera ha collezionato 149 presenze in Serie D, confermandosi come un elemento affidabile e costante anche nelle ultime stagioni in Eccellenza. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Varesina, Colorno, Lentigione e Cittadella Modena, mettendo in mostra le sue doti di leadership in mezzo al campo.

Esterno classe 2002

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Renate e Venezia, con i lagunari percorre tutto il percorso del settore giovanile, dall’Under 17 fino alla Primavera, arrivando anche ad allenarsi stabilmente con la prima squadra, con cui partecipa ad una gara dei playout di Serie B.

La sua carriera prosegue con esperienze formative in Serie D, indossando le maglie di Villa Valle, Legnano e Fanfulla, dove si afferma stagione dopo stagione, guadagnandosi spazio da titolare e mettendosi in mostra anche con qualche rete. Nato come difensore centrale, nelle ultime stagioni trova la sua dimensione ideale come terzino destro o quinto, ruolo in cui si distingue per corsa, affidabilità e intelligenza tattica.

Nel 2023/2024 approda tra i professionisti con il Novara in Lega Pro, collezionando 13 presenze e 1 gol. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia prima dell’Arconatese e poi del San Giuliano City in Serie D, continuando il suo percorso di crescita.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy