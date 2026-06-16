Da Piacenza a Zurigo: il piacentino Riccardo Sverzellati firma gli allestimenti del Red Level, il grande evento Campari al Kunsthaus

C’è anche la firma di un professionista piacentino dietro uno degli eventi più esclusivi che hanno animato la scena culturale e del design internazionale nelle scorse settimane. L’architetto Riccardo Sverzellati ha infatti curato gli allestimenti di “Red Level”, l’esperienza immersiva realizzata da Campari all’interno del Kunsthaus Zürich, uno dei più importanti musei d’arte d’Europa.

L’evento, andato in scena nella notte del 6 giugno, ha accolto circa 700 ospiti provenienti da tutta la Svizzera, trasformando per la prima volta il celebre museo zurighese in un percorso esperienziale dedicato all’universo creativo del marchio italiano. Arte contemporanea, design, fashion, installazioni luminose e mixology si sono intrecciati in un racconto immersivo sviluppato attraverso diversi livelli tematici.

All’interno di questo progetto internazionale, Sverzellati ha contribuito alla progettazione degli allestimenti, dando forma agli spazi che hanno accompagnato il pubblico lungo il percorso ideato da Campari. Un lavoro che conferma la crescente presenza dell’architetto piacentino in contesti di rilievo nazionale e internazionale, dove il design si mette al servizio dell’esperienza e della comunicazione dei brand.

Per Sverzellati non si tratta della prima collaborazione con il gruppo Campari. Già nel 2021, infatti, era stato protagonista della Milano Design Week con il progetto “Senza Etichette” realizzato per Campari Soda nel quartiere Isola. In quell’occasione aveva ideato una serie di installazioni urbane ispirate all’iconica bottiglietta del celebre aperitivo, attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori durante uno degli appuntamenti più importanti del design mondiale. Si sono susseguite inoltre altre collaborazioni fra cui quella del festival del cinema di Locarno.

L’esperienza di Zurigo rappresenta oggi un nuovo tassello di un percorso professionale che coniuga architettura, design, allestimenti ed eventi, portando il nome di Piacenza all’interno di scenari internazionali di grande prestigio.

“Red Level” ha trasformato il Kunsthaus Zürich in uno spazio immersivo dominato dal colore rosso, simbolo distintivo di Campari, coinvolgendo i visitatori in un percorso tra installazioni, ambientazioni scenografiche e momenti di intrattenimento che hanno celebrato la creatività e l’innovazione del brand.

Ancora una volta, dunque, il talento di un professionista piacentino trova spazio in una delle vetrine più prestigiose del panorama europeo, contribuendo alla realizzazione di un evento capace di unire architettura, cultura e comunicazione contemporanea.

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