Il Presepe di Strà, un’opera unica con i movimenti dei personaggi costruiti artigianalmente, visitabile fino al 9 gennaio 2022

Il Presepe di Strà, un’opera unica visitabile fino al 9 gennaio 2022. Con oltre 32 movimenti dei personaggi costruiti artigianalmente è un’opera unica nel suo genere rinnovata di anno in anno e curata in ogni dettaglio.

Il Presepe meccanico elettronico del Santuario di Strà è stato realizzato in modo artigianale da Saverio Zanetti che negli anni ne ha curato con particolare dovizia ogni singolo dettaglio. Le tecniche adottate dall’artigiano Saverio sono tra le più ricercate e autentiche nel campo dei presepi meccanici-elettronici.

Coadiuvato da diversi collaboratori l’installazione permanente del Santuario di Strà è caratterizzata da oltre 32 movimenti dei personaggi, effetti di luce e da un’ambientazione in stile tradizionale davvero suggestiva.

Il presepe di Strà occupa su una superficie di circa 20 metri quadrati, in una sala dedicata all’interno del Santuario.

La sua particolarità più interessante sono i movimenti meccanici che aumentano di anno in anno e che animano i personaggi, realizzati in modo artigianale con materiali di recupero come ingranaggi, viti e aste recuperate da biciclette, affettatrici, macchine da scrivere o imbuti, fanali di bicicletta, parti di auto, motori da tergicristallo.

Lo scenario è magico e suggestivo e ricco di effetti scenici che trasformano il presepe dal giorno alla notte. La musica natalizia, le luci e la voce che ne mette in risalto i particolari, completano la bellezza di un’opera unica

Il Presepe del Santuario della Beata Vergine Madre delle Genti a Strà di Alta Val Tidone (Pc) è visitabile f tutti i giorni FESTIVI dalle ore 15.00 alle ore 18.30 fino al 24 dicembre e poi fino al 9 Gennaio tutti i giorni oppure su appuntamento per famiglie e/o gruppi scrivendo a: santuariodistra@gmail.com – http://www.madredellegenti.org/