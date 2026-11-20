Una giudice della Corte costituzionale che ha insegnato alla Facoltà di Economia e Giurisprudenza di Piacenza, racconterà agli studenti dell’Università Cattolica come lavora il massimo organo di garanzia della Costituzione.

Lunedì 23 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, Antonella Sciarrone Alibrandi sarà ospite dell’Auditorium Mazzocchi per il seminario “1956-2026: settant’anni di Corte costituzionale, custode e bussola della democrazia”, promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. L’introduzione sarà affidata a Giuseppe Monaco, professore di Diritto costituzionale dell’Università Cattolica, che inquadrerà il ruolo della Corte nella storia repubblicana.

«L’iniziativa nasce per celebrare una ricorrenza di particolare rilievo» puntualizza Monaco, «offrendo un’occasione di riflessione sul ruolo fondamentale svolto dalla Corte costituzionale» nella tutela dei principi sanciti dalla Carta fondamentale, nella salvaguardia dei diritti e delle libertà dei cittadini, nel mantenimento degli equilibri tra i poteri dello Stato, «ma anche come “bussola” nelle trasformazioni della società, in grado di orientare, con le sue decisioni, l’evoluzione democratica dell’ordinamento».

La presenza di una così autorevole rappresentante della Corte offrirà «l’opportunità di approfondire, attraverso una testimonianza diretta e un confronto aperto, il significato e l’attualità della giustizia costituzionale, avvicinando le istituzioni alla comunità», conclude Monaco.

Il seminario si rivolge in particolare agli studenti di Giurisprudenza, ma è pensato per tutta la cittadinanza interessata ai temi costituzionali.

L’incontro si propone infatti come un’opportunità significativa per il territorio, rafforzando il ruolo dell’Università Cattolica quale luogo di dialogo tra sapere, istituzioni e società civile