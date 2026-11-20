“Ho portato nell’Aula del Senato due episodi avvenuti nelle scuole del nostro territorio: quello della primaria Rodari di Podenzano, dove è stato rimosso uno striscione non autorizzato con la scritta ‘Qui nessuno è straniero’, e quello della scuola dell’infanzia Collodi di Piacenza, dove è comparso il messaggio ‘In questa scuola non chiediamo da dove vieni, ma come stai’. Due vicende che impongono una riflessione sul significato dell’inclusione e sul ruolo educativo della scuola, soprattutto quando vengono coinvolti bambini di appena tre-sei anni”.

Lo dichiara la senatrice piacentina Elena Murelli (Lega), intervenuta durante la discussione generale sul decreto scuola, poi approvato dall’Aula di Palazzo Madama.

La solidarietà alla dirigente di Podenzano e le critiche alla politicizzazione della scuola

“Ho espresso piena solidarietà alla dirigente scolastica di Podenzano – continua la senatrice – finita al centro delle polemiche per aver fatto rispettare le procedure interne dell’istituto. Da quando il rispetto delle regole è diventato motivo di contestazione? La scuola deve essere di tutti e non può trasformarsi in un terreno di contrapposizione politica. Anche nel Piacentino mi sono state segnalate situazioni nelle quali alcuni insegnanti avrebbero espresso durante le lezioni giudizi politici contro il Governo, i ministri e le Forze dell’ordine. Episodi che, se confermati, meritano attenzione”.

Murelli ha scandito che “insegnare la politica non significa fare propaganda. La scuola deve insegnare a pensare, non cosa pensare!”.

Integrazione scolastica, Murelli sostiene la linea del ministro Valditara

La parlamentare ha quindi ribadito il sostegno alla linea del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sulla distribuzione equilibrata degli studenti nelle classi:

“Il limite del 30%, secondo i criteri previsti per gli alunni che necessitano di maggiore inserimento linguistico e scolastico, vuole favorire l’integrazione, non l’esclusione. C’è vera inclusione quando un bambino non comprende l’italiano, non riesce a seguire le lezioni o a comunicare con i compagni? E quando le difficoltà linguistiche dei genitori impediscono un dialogo efficace con gli insegnanti?”.

Disciplina scolastica e tutela dei docenti: le richieste della senatrice

La senatrice ha affrontato anche il tema della disciplina scolastica e della tutela dei docenti:

“Non possiamo tollerare minacce agli insegnanti, comportamenti che impediscono le lezioni o situazioni nelle quali la sospensione viene cercata deliberatamente come fosse una vacanza. Il diritto allo studio di un’intera classe non può essere compromesso dal comportamento di pochi”.

Murelli: “La vera integrazione non si misura dagli slogan appesi ai muri”

“La vera integrazione – conclude Murelli – non si misura dagli slogan appesi ai muri, ma dalla capacità dei ragazzi di parlare italiano, studiare insieme, rispettare gli insegnanti e riconoscersi nei valori della nostra Costituzione. Integrare non significa cancellare la nostra identità”.