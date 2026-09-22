In Cattolica torna Cross-Campus Dialogues, il 23 settembre ospite Enrico De Benedetti

22 Settembre 2026 Redazione FG Attualità

Mercoledì 23 settembre, dalle 17.30 alle 18.30, nella Sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza, torna Cross-Campus Dialogues – Storie di innovazione e di innovatori: ospite l’architetto Enrico De Benedetti, responsabile dell’Area Tecnica dell’Opera della Metropolitana di Siena, che parlerà di architettura, patrimonio e innovazione urbana.

Il ciclo, promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano – Polo territoriale di Piacenza, con il contributo di Orgoglio Piacenza e la collaborazione delle realtà dell’ecosistema locale dell’innovazione, nasce per mettere in dialogo studenti e docenti con persone che hanno saputo trasformare competenze, idee ed esperienze professionali in percorsi concreti di innovazione.

Piacentino, laureato in Architettura al Politecnico di Milano e con una formazione internazionale, De Benedetti ha guidato per oltre trent’anni lo studio professionale di famiglia e dal 2019 opera a Siena, dove è responsabile dell’Area Tecnica dell’Opera della Metropolitana. La sua esperienza comprende importanti interventi nel campo dell’architettura, del restauro e della valorizzazione del patrimonio storico e monumentale.

Nel corso dell’incontro De Benedetti dialogherà con Francesco Timpano dell’Università Cattolica, Michele Monno del Politecnico di Milano e Alberto Portapuglia, ideatore di Orgoglio Piacenza. A partire dalla sua storia personale e professionale, il confronto approfondirà in particolare il rapporto tra patrimonio, trasformazione delle città e innovazione urbana, interrogandosi su come conservazione e valorizzazione possano contribuire alla qualità e all’attrattività dei territori.

L’appuntamento rappresenta una nuova tappa di Cross-Campus Dialogues, progetto pensato come spazio stabile di incontro tra i due campus universitari, studenti, professionisti e protagonisti dell’innovazione legati al territorio piacentino. Il ciclo proseguirà nei prossimi mesi, con circa un incontro al mese per tutto l’anno accademico, alternando le sedi dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano e proponendo nuove storie di innovatori provenienti da ambiti professionali differenti.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover