In Cattolica torna Cross-Campus Dialogues, il 23 settembre ospite Enrico De Benedetti

Mercoledì 23 settembre, dalle 17.30 alle 18.30, nella Sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza, torna Cross-Campus Dialogues – Storie di innovazione e di innovatori: ospite l’architetto Enrico De Benedetti, responsabile dell’Area Tecnica dell’Opera della Metropolitana di Siena, che parlerà di architettura, patrimonio e innovazione urbana.

Il ciclo, promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano – Polo territoriale di Piacenza, con il contributo di Orgoglio Piacenza e la collaborazione delle realtà dell’ecosistema locale dell’innovazione, nasce per mettere in dialogo studenti e docenti con persone che hanno saputo trasformare competenze, idee ed esperienze professionali in percorsi concreti di innovazione.

Piacentino, laureato in Architettura al Politecnico di Milano e con una formazione internazionale, De Benedetti ha guidato per oltre trent’anni lo studio professionale di famiglia e dal 2019 opera a Siena, dove è responsabile dell’Area Tecnica dell’Opera della Metropolitana. La sua esperienza comprende importanti interventi nel campo dell’architettura, del restauro e della valorizzazione del patrimonio storico e monumentale.

Nel corso dell’incontro De Benedetti dialogherà con Francesco Timpano dell’Università Cattolica, Michele Monno del Politecnico di Milano e Alberto Portapuglia, ideatore di Orgoglio Piacenza. A partire dalla sua storia personale e professionale, il confronto approfondirà in particolare il rapporto tra patrimonio, trasformazione delle città e innovazione urbana, interrogandosi su come conservazione e valorizzazione possano contribuire alla qualità e all’attrattività dei territori.

L’appuntamento rappresenta una nuova tappa di Cross-Campus Dialogues, progetto pensato come spazio stabile di incontro tra i due campus universitari, studenti, professionisti e protagonisti dell’innovazione legati al territorio piacentino. Il ciclo proseguirà nei prossimi mesi, con circa un incontro al mese per tutto l’anno accademico, alternando le sedi dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano e proponendo nuove storie di innovatori provenienti da ambiti professionali differenti.