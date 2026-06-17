Nadia Bragalini eletta nella giunta regionale di Confesercenti Emilia-Romagna

Si è svolta a Bologna l’Assemblea Regionale di Confesercenti Emilia-Romagna, appuntamento che ha visto la conferma di Dario Domenichini alla guida dell’associazione regionale per il prossimo mandato.

L’assemblea

L’assemblea, che ha riunito i rappresentanti delle Confesercenti territoriali dell’Emilia-Romagna, si è svolta alla presenza del Presidente nazionale di Confesercenti Nico Gronchi, del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e dell’Assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni, che nei loro interventi hanno evidenziato il ruolo strategico delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi per la crescita economica e sociale della regione.

Nel corso dei lavori è stata eletta nella Giunta Regionale di Confesercenti Emilia-Romagna anche Nadia Bragalini, Presidente di Confesercenti Piacenza, portando così la rappresentanza piacentina all’interno del massimo organismo esecutivo regionale dell’associazione.

Un risultato importante per Confesercenti Piacenza

Un risultato importante per Confesercenti Piacenza, che conferma il crescente protagonismo del territorio nei processi decisionali regionali e nazionali dell’organizzazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore di Confesercenti Piacenza, Fabrizio Samuelli: “L’elezione di Nadia Bragalini nella Giunta Regionale rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra associazione. È il riconoscimento del lavoro svolto negli anni da Confesercenti Piacenza e della credibilità che il nostro territorio ha saputo conquistare all’interno del sistema regionale. Sono certo che Nadia saprà rappresentare con competenza, determinazione e passione le esigenze delle nostre imprese.”

Un grande lavoro di squadra

Presente a Bologna anche il Vice Presidente Vicario Cristian Lertora:

“Questa nomina è il frutto di un grande lavoro di squadra. Oggi Piacenza rafforza la propria presenza nei luoghi in cui vengono discusse le politiche che riguardano il commercio, il turismo e i servizi. È un’opportunità importante per tutto il nostro territorio.”

Soddisfazione anche da parte del Vice Presidente Roberto Ferrari:

“L’ingresso di Nadia nella Giunta Regionale rappresenta un valore aggiunto per le imprese piacentine. Avere una voce autorevole ai tavoli regionali significa poter contribuire in modo concreto alla costruzione di opportunità e strumenti a favore delle attività economiche.”

A condividere questo importante momento istituzionale erano presenti anche i Presidenti Onorari e Consiglieri del Presidente, Bruno Sacchelli e Nicola Maserati, figure storiche che hanno contribuito alla crescita e al consolidamento di Confesercenti Piacenza nel corso degli anni.

Presente inoltre il Consigliere di Giunta Massimo Camillo Conti:

“La nomina di Nadia Bragalini rappresenta un riconoscimento non solo personale ma per tutta Confesercenti Piacenza. La sua esperienza imprenditoriale e associativa sarà certamente un contributo prezioso ai lavori della Giunta Regionale.”

Senso di responsabilità e spirito di servizio

Nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordata, Nadia Bragalini ha dichiarato:

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio. Porterò in Giunta Regionale la voce delle imprese piacentine, delle attività di vicinato, del commercio, del turismo e dei servizi che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre comunità. In un momento di grandi trasformazioni economiche e sociali, dobbiamo continuare a lavorare insieme per sostenere chi fa impresa, crea occupazione e genera valore nei nostri territori. Alle nostre imprenditrici e ai nostri imprenditori rivolgo un messaggio di fiducia: non smettete di credere nei vostri progetti, nella vostra capacità di innovare e di costruire il futuro. Confesercenti sarà al vostro fianco ogni giorno, con ascolto, competenza e determinazione.”

L’elezione di Nadia Bragalini nella Giunta Regionale rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e rappresentanza di Confesercenti Piacenza.

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