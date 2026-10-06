In città nonostante il divieto di ritorno, denunciato dai carabinieri. Un altro sanzionato per ubriachezza molesta

Un 34enne denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Piacenza e un 54enne sanzionato per ubriachezza molesta dopo l’intervento richiesto dal figlio. Sono due degli interventi effettuati il 5 ottobre dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 2.30 in via Mafalda di Savoia. Durante un controllo, i militari hanno fermato un’auto con due persone a bordo.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente, un 34enne domiciliato a Monticelli d’Ongina, era destinatario di un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Piacenza per tre anni, emesso dalla Questura lo scorso 14 luglio. L’uomo, trovato quindi nel territorio comunale nonostante il provvedimento, è stato denunciato in stato di libertà.

Il secondo intervento è avvenuto poco prima delle 20 in via Giacomo Radini Tedeschi, dopo una chiamata al 112. A chiedere aiuto è stato un giovane che ha segnalato la presenza del padre davanti alla propria abitazione. Secondo quanto riferito, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, lo stava importunando e inveiva contro la madre, sua ex moglie.

All’arrivo della pattuglia, i carabinieri hanno fermato e identificato in strada il 54enne, apparso particolarmente agitato e sotto l’effetto dell’alcol.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Comando per gli accertamenti e gli adempimenti del caso e successivamente sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.