Presentazione del libro “Un ordine mondiale senza Dio? La Chiesa, la guerra, la pace, i diritti” il 7 ottobre

La Sezione di Piacenza dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti organizza per mercoledì 7 ottobre alle ore 18.30 la presentazione del libro “Un ordine mondiale senza Dio? La Chiesa, la guerra, la pace, i diritti”. Seguirà dibattito in presenza dell’autore Andrea Gagliarducci, giornalista vaticanista.
L’incontro si terrà presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Piacenza (via Scalabrini, 67) e sarà aperto al pubblico.
L’iniziativa è in collaborazione con ACLI Sede provinciale di Piacenza aps, SAE – Segretariato Attività Ecumeniche e Punto Incontro.