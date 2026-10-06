Presentazione del libro “Un ordine mondiale senza Dio? La Chiesa, la guerra, la pace, i diritti” il 7 ottobre

6 Ottobre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Presentazione del libro “Un ordine mondiale senza Dio? La Chiesa, la guerra, la pace, i diritti” il 7 ottobre

La Sezione di Piacenza dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti organizza per mercoledì 7 ottobre alle ore 18.30 la presentazione del libro “Un ordine mondiale senza Dio? La Chiesa, la guerra, la pace, i diritti”. Seguirà dibattito in presenza dell’autore Andrea Gagliarducci, giornalista vaticanista.

L’incontro si terrà presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Piacenza (via Scalabrini, 67) e sarà aperto al pubblico.

L’iniziativa è in collaborazione con ACLI Sede provinciale di Piacenza aps, SAE – Segretariato Attività Ecumeniche e Punto Incontro.

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