In Pediatria e neonatologia arriva la Biblioteca dei piccoli mondi

Il tempo dello svago può diventare tempo di cura. Da questa convinzione nasce la donazione che Avis comunale Piacenza ha voluto dedicare ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e neonatologia diretto dal professor Giacomo Biasucci: una libreria piena di libri e giochi per bambini e ragazzi di diverse fasce d’età, pensata per accompagnare le giornate di ricovero con letture, attività e momenti di svago.

Pensata per i bambini ricoverati

“La Biblioteca dei piccoli mondi, un nome scelto dai giovani del Gruppo Avis Comunale Piacenza è nata pensando ai bambini ricoverati – spiega Daniela Magnani, presidente di Avis Comunale Piacenza – Volevamo offrire loro qualcosa con cui intrattenersi durante un periodo che può essere impegnativo, ma anche dare un supporto ai genitori. Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con il reparto, che ha individuato lo spazio più adatto ad accogliere la nuova biblioteca”.

L’inaugurazione

Durante l’inaugurazione, il professor Giacomo Biasucci, accompagnato dalla coordinatrice infermieristica Carlotta Granata, ha espresso il proprio ringraziamento all’associazione per la sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini e delle loro famiglie. Un gesto che “contribuisce a sostenere il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari, un impegno che non si limita alla cura della malattia ma che guarda alla persona nella sua interezza e al benessere dell’intero nucleo familiare”.

La nuova biblioteca nasce infatti con l’obiettivo di diventare una presenza stabile all’interno del reparto: uno spazio dove i piccoli pazienti possano leggere, giocare, immaginare e viaggiare con la fantasia, trovando momenti di serenità anche durante il ricovero.

All’inaugurazione erano presenti, oltre alla presidente Daniela Magnani, il vicepresidente di Avis Comunale Piacenza e di Avis Provinciale Piacenza Gianni Villa, i consiglieri del direttivo comunale Carla Sbuttoni, Michele Dorigo, Enrica Calamari e Alessandra Bonadias.

Con la “Biblioteca dei piccoli mondi”, Avis Comunale Piacenza rinnova il proprio impegno a favore della comunità, trasformando un semplice scaffale di libri in un luogo di scoperta, conforto e condivisione per bambini e famiglie.

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