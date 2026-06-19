Atomika debutta a Enovitis in Campo: nasce una nuova realtà italiana specializzata negli atomizzatori a basso volume

Atomika srl, nuova realtà specializzata nella progettazione e costruzione di atomizzatori a basso volume, ha scelto Enovitis in Campo come palcoscenico ideale per presentarsi ufficialmente al mercato e al grande pubblico. La manifestazione, appuntamento itinerante di riferimento per il settore vitivinicolo e per le tecnologie applicate alla coltivazione del vigneto, si è svolta nelle giornate del 17 e 18 giugno presso la Tenuta di Nozzole, a Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Un contesto particolarmente significativo, in cui operatori, tecnici e professionisti hanno avuto la possibilità di vedere e provare direttamente in campo le macchine dedicate al vigneto. Atomika ha colto questa occasione per presentare i propri prodotti e avviare un primo confronto diretto con il mercato.

La società prende forma dalla collaborazione con ST-I Srl, realtà storica con sede a Santa Maria della Versa, nel cuore dell’Oltrepò Pavese, territorio profondamente legato alla tradizione agricola e vitivinicola italiana. Proprio da questo contesto nasce il progetto Atomika: un’azienda pensata per rispondere in modo concreto alle esigenze dei professionisti dell’agricoltura, con macchine affidabili, performanti e progettate per il lavoro in campo.

Alla base del progetto c’è la visione di Nicola Sogni, proprietario di Atomika Srl, cresciuto nel mondo agricolo e da sempre a stretto contatto con le reali esigenze del lavoro quotidiano in campo. Proveniente da una famiglia di agricoltori, Sogni ha sviluppato fin da giovane una conoscenza concreta del settore, trasformando nel tempo questa esperienza in un percorso professionale altamente specializzato.

“Atomika nasce da un percorso fatto di esperienza, lavoro sul campo e ascolto diretto degli agricoltori”, dichiara Nicola Sogni, proprietario di Atomika. “Ho sempre creduto che una macchina agricola debba essere prima di tutto uno strumento concreto, affidabile e capace di semplificare il lavoro di chi la utilizza ogni giorno. Con Atomika vogliamo dare continuità a una competenza produttiva importante e portarla verso una nuova fase di crescita, con un approccio vicino al mercato, alla rete commerciale e alle reali necessità dei professionisti del settore. A Enovitis in Campo abbiamo incontrato tante persone, raccolto interesse e avviato nuovi contatti: è stata la miglior vetrina possibile per presentarci”.

Oggi questa esperienza rappresenta il cuore di Atomika: una società che unisce competenza tecnica, visione imprenditoriale e conoscenza pratica dell’agricoltura, con l’obiettivo di sviluppare macchine pensate per garantire prestazioni elevate, semplicità d’uso e affidabilità nel tempo.

“La missione aziendale è consolidare la presenza sul mercato italiano e sviluppare una rete commerciale sempre più strutturata a livello europeo, portando la qualità, l’affidabilità e il saper fare del Made in Italy verso nuovi mercati”, conclude Sogni. “Con il debutto a Enovitis in Campo, Atomika compie il primo passo di un percorso orientato alla crescita, all’innovazione e al rafforzamento della propria identità nel settore delle macchine per la protezione delle colture”.

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