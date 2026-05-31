Perde il controllo della moto sulla Statale 45 nei pressi di Travo, muore un uomo

Tragico incidente lungo la Statale 45 in località Colombarola, nel territorio comunale di Travo, dove un motociclista ha perso la vita dopo una caduta.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni originario del Lodigiano. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della polizia provinciale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

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