Malore dopo la puntura di un insetto, 59enne muore nei pressi di Farini

Tragedia nella giornata di domenica 31 maggio a Farini, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita in seguito alla puntura di un insetto.

Secondo una prima ricostruzione, il 59enne avrebbe iniziato ad accusare i primi malesseri poco dopo essere stato punto. Le sue condizioni si sarebbero però aggravate rapidamente, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Alla base del decesso vi sarebbe una violenta reazione allergica, risultata fatale nel giro di poco tempo.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, sconvolta dalla morte improvvisa del 59enne.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy