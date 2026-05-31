Malore dopo la puntura di un insetto, 59enne muore nei pressi di Farini

Tragedia nella giornata di domenica 31 maggio a Farini, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita in seguito alla puntura di un insetto.
Secondo una prima ricostruzione, il 59enne avrebbe iniziato ad accusare i primi malesseri poco dopo essere stato punto. Le sue condizioni si sarebbero però aggravate rapidamente, facendo scattare l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.
Alla base del decesso vi sarebbe una violenta reazione allergica, risultata fatale nel giro di poco tempo.
La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, sconvolta dalla morte improvvisa del 59enne.