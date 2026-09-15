Giravano in pieno centro con hashish, manganello e tirapugni: due giovani fermati e denunciati dalla guardia di finanza

Continuano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza, finalizzati a contrastare i traffici illeciti in genere, con particolare riferimento a quelli degli stupefacenti.

La specifica azione, posta in essere dai militari Anti Terrorismo Pronto Impiego del Gruppo di Piacenza, nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio, mira ad assicurare la presenza di unità del Corpo capaci di garantire attività di prevenzione e repressione degli illeciti, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di pubblica utilità “117”, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata nel pieno centro cittadino, in una zona caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e dal continuo passaggio di persone. Qui, i militari, insospettiti dai movimenti di due giovani, hanno proceduto al loro controllo.

Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di rinvenire nella disponibilità di uno dei due giovani un borsello contenente 13 dosi di hashish già confezionate, nonché un manganello telescopico. Il secondo giovane è stato invece trovato in possesso di un tirapugni.

Gli stessi sono stati denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Uno dei due è stato inoltre denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente e gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

L’intervento, avvenuto in pieno pomeriggio e nel cuore della città, conferma il quotidiano impegno delle Fiamme Gialle nel garantire una capillare azione di presidio e controllo del territorio, finalizzata al contrasto dei traffici illeciti e dei fenomeni di criminalità diffusa.