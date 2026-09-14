PNRR, Foti: “Dall’ex rimessa dei locomotori a Piacenza una casa per 80 studenti”

“Un luogo nato per ospitare locomotive oggi accoglie giovani che si preparano a costruire il proprio futuro. È una trasformazione che racconta bene cosa può fare un investimento pubblico quando riesce a coniugare rigenerazione urbana, diritto allo studio e sviluppo del territorio. Con il PNRR abbiamo trasformato un pezzo della storia industriale di Piacenza in una residenza universitaria moderna, restituendo vita a uno spazio inutilizzato e creando 80 nuovi posti per gli studenti fuori sede”.

Lo ha dichiarato il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, intervenendo a Piacenza all’inaugurazione dello studentato ‘La Lupa’.

“Il Governo Meloni – ha spiegato Foti – ha scelto di mettere il diritto allo studio e l’accesso agli alloggi universitari tra le priorità degli investimenti del PNRR, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di posti letto e rendere le nostre città più accessibili agli studenti fuori sede. Ma c’è anche un’altra sfida che stiamo affrontando: fare in modo che le risorse pubbliche producano valore duraturo, recuperando immobili, rigenerando aree e rafforzando la capacità dei territori di attrarre giovani e competenze.

L’intervento, realizzato dalla società HEM S.r.l., ha beneficiato di un finanziamento PNRR di circa 1,6 milioni di euro e consente di ampliare l’offerta di alloggi destinati agli universitari fuori sede.To

Il valore di questo intervento – aggiunge Foti – sta anche nella sua capacità di tenere insieme passato e futuro. Un immobile legato alla storia produttiva e ferroviaria della città viene restituito alla comunità con una funzione completamente nuova: non più deposito, ma luogo di studio, incontro e vita universitaria.

Il PNRR, dunque, non è soltanto una grande operazione finanziaria, ma una leva per cambiare concretamente il volto dei nostri territori e creare nuove opportunità di sviluppo. E quando un investimento consente di recuperare un immobile storico, creare nuovi servizi e offrire ai giovani un luogo in cui studiare e vivere, il valore di quelle risorse diventa visibile nella vita quotidiana delle nostre comunità”, conclude il Ministro.

I NUMERI DEL PNRR NEL TERRITORIO PIACENTINO

Nel territorio piacentino risultano attivi 3.959 progetti, finanziati con circa 570 milioni di euro di risorse PNRR, a fronte di un finanziamento complessivo di circa 770 milioni di euro. Sono 3.919 i progetti già conclusi, per circa 450 milioni di euro.