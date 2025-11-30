Intorno al delitto Matteotti, presentazione del volume di Claudio Oltremonti al PalabancaEventi il 2 dicembre

“Intorno al delitto Matteotti”: questo il titolo dell’ultima fatica editoriale dello storico piacentino Claudio Oltremonti. Il volume verrà presentato dall’autore, in dialogo con Antonino Coppolino, martedì 2 dicembre, alle 18, al PalabancaEventi della Banca di Piacenza per iniziativa dell’Associazione culturale Luigi Einaudi (saluti introduttivi a cura del presidente dell’Associazione Danilo Anelli).

«A cent’anni di distanza dagli eventi descritti in queste pagine – spiega nel libro l’autore – non possiamo pensare di ricostruire l’esatta concatenazione di cause ed effetti che portarono all’uccisione di Giacomo Matteotti; l’unica cosa che possiamo tentare è quella di avanzare ipotesi che, mettendo insieme una serie di indizi, possano restituirci uno scenario che abbia una propria sostenibilità. Lo scenario qui proposto si inserisce nel filone storiografico che afferma la matrice affaristica del delitto Matteotti, collegata alla questione petrolifera ed ai finanziamenti al “Corriere Italiano”. La sequenza di elementi indiziari e documenti esposti in questo studio va nella direzione di ipotizzare un mancato coinvolgimento diretto di Mussolini nell’omicidio di Matteotti».

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e ai primi clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy