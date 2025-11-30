Serie B – Super Bakery! Fuga e poi resistenza, Lumezzane Ko 82-79

Primo successo sul campo per Bakery Piacenza, che supera 82-79 LuxArm Lumezzane dopo una partita da applausi. Primo tempo in assoluto controllo al PalaBakery e poi resistenza alla reazione bresciana dopo il parziale del terzo quarto e il tentativo di rimonta nel finale. Superlativi Giannone (20 punti), ma anche Bocconcelli (18) e Ricci (16).
Successo che permette ai biancorossi di lasciare l’ultimo posto in classifica e superare sia Foppiani Fulgor Fidenza (record 1-12), sia Novipiù Monferrato (sempre a 4 punti, ma con una gara giocata in più e con record 2-12).
La cronaca della gara
Giannone apre le danze, seguito dall’appoggio di Abba e dalla bella tripla di Ricci per l’8-5 iniziale. Lumezzane si fa sentire da dietro l’arco per il pari a quota 10, ma Piacenza non molla con i canestri segnati da Bocconcelli e ancora Ricci. Hrstic trascina i bresciani, la Bakery limita i danni con la difesa di Abba sotto canestro. A fine primo quarto, complice il gioco da tre punti di uno scatenato Giannone, padroni di casa avanti 25-15.
Morvillo mantiene il +10 a inizio secondo quarto, poi ci pensano la tripla di Borriello e il movimento super di Giannone ad allungare fino al 32-17 Bakery. Il numero 1 è in giornata di grande forma e continua a guidare i biancorossi, mentre Lumezzane spreca parecchie occasioni a due passi dal ferro. Il break bresciano con Hrstic e Piccionne viene bloccato ancora da Giannone. Di Abba gli ultimi 4 punti di casa del quarto, all’intervallo è 47-33.
Secondo tempo
Diverso il copione del terzo quarto, dato che gli ospiti colpiscono due volte con Hrstic da tre e accorciano fino al -6 in pochi minuti. La risposta piacentina però non tarda più di tanto ad arrivare, con i cinque punti di Bocconcelli (50-41), ma anche con la tripla di Borriello. Il solito Hrstic riporta vicina Lumezzane, dall’altra parte ancora Giannone mantiene Piacenza avanti con relativa scioltezza anche se con margini ridotti: 63-54 a fine terzo quarto.
Korlatovic segna da sotto, Galassi risponde con una tripla (65-57), poi il parziale biancorosso è guidato da Bocconcelli che non sbaglia praticamente nulla e porta la Bakery fino al +14 (76-62). Kekovic riapre il discorso per Lumezzane, da tre e poi anche dalla lunetta, -5 ospite sull’80-75. Dopo l’uno su due di Siberna e Borriello in seguito ai falli, proprio il gioco da tre punti di Kekovic fa tremare i biancorossi.
Ma Piacenza stringe i denti e porta a casa la vittoria con una grandissima difesa e poi con il tiro libero segnato da Giannone che sigilla la partita sull’82-79 per la festa di tutto il PalaBakery.
Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, sabato 6 dicembre alle ore 20.30 sul campo di Rimadesio Desio.
Bakery Piacenza-LuxArm Lumezzane 82-79
(25-15, 47-33, 63-54)
Bakery Basket Piacenza: Dore, Giannone 20, Bocconcelli 18, Ricci 16, Abba 10, Morvillo 5, Korlatovic 2, Borriello 11, Banella, Lombardi N.e, Villa N.e, Ferrari N.e. All. Salvemini.
LuxArm Lumezzane: Siberna 11, Hrstic 19, Deminicis 2, Ohenhen 2, Piccionne 9, Galassi 16, Kekovic 15, Sipala 5, Ivanovskis, Angarica, Festa N.e, Valle N.e. All. Ciarpella.