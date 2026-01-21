Karate – Piacenza ottiene un grande secondo posto in classifica generale all’Open di San Marino

Ennesimo successo per il Karate Piacenza Farnesiana al prestigioso Open di San Marino: con soli 13 atleti, la società ha conquistato il 2° posto nella classifica generale su 83 società provenienti da tutta Italia.
Medaglia d’oro per Eva Dallavalle nella categoria junior -59 kg, che nei quattro incontri disputati ha messo in mostra tecniche davvero spettacolari. Gradino più alto del podio anche per Sofia Bouraya nella categoria Under 21 -61 kg e per Ginevra Livelli nella categoria cadette -61 kg.
Gaia Granelli ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria cadette -54 kg, perdendo la finale di misura con il punteggio di 4-3.
Nelle categorie giovanili, medaglia d’oro per Camilla Imberti (Under 12 -40 kg), argento per Martina Stefanelli(Under 12 +45 kg) e bronzo per Elena Vasic (Under 12 +45 kg). Medaglia di bronzo anche per Aicha Kouhaih nella categoria Under 14 -52 kg e per Nicole Famà nella categoria Under 12 -30 kg.
Ottima prestazione anche per Elia Famà e Anas Fellous, che hanno conquistato entrambi il 5° posto in una categoria composta da 33 atleti, disputando ciascuno cinque intensi incontri.
Lo staff del Karate Piacenza Farnesiana, composto dal Direttore Tecnico Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni, si è arricchito anche della presenza del Maestro Daniele Rillosi, storica colonna della società piacentina.
Di grande rilievo, infine, la convocazione di Eva Dallavalle da parte dello CSEN Italia, che permetterà all’atleta piacentina di partecipare alla Coppa del Mondo, in programma dal 10 al 14 febbraio negli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione di oltre 90 nazioni da tutto il mondo.