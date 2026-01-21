Nuoto – La squadra Master della Vittorino da Feltre sfiora la vittoria al Trofeo DDS

Ottimo inizio d’anno per la squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre. La formazione biancorossa allenata da Cristiano Zappa ha infatti sfiorato la vittoria, nei giorni scorsi, al Trofeo DDS di Lodi classificandosi al secondo posto della graduatoria finale grazie a un bottino complessivo di 41 medaglie: 8 d’oro, 13 d’argento e 20 di bronzo.

Tutti i risultati

Doppietta di medaglie d’oro per Gabriele Sfulcini (M45), che ha trionfato sia nella gara dei 200 stile libero (2’15”,29 il suo tempo), sia in quella dei 200 rana (2’43”,62). Due medaglie anche per Antonietta Di Giuseppe (M40), che ha vinto i 50 dorso (45”,49) arrivando poi seconda nei 200 stile libero (3’00”,64), per Alessandra Mosconi (M55), oro nei 200 stile libero (3’45”,19) e bronzo nei 50 rana (1’00”,16), per Camilla Tinelli (M 25), oro nei 100 misti (1’10”,15) e bronzo nei 50 stile libero (29”,39) e per Filippo Cuneo (M25), oro nei 100 misti (1’08”,82) e argento nei 100 dorso (1’07”,77). Primo gradino del podio anche per Luca Fagnoni (M30) nei 100 dorso (1’01”,47) e per Matteo Molinari (M45), oro nei 50 farfalla (32”,39).

Due medaglie d’argento per Enrica Corbellini (M60) nei 200 stile libero (4’27”,34) e nei 50 dorso (1’03”,64), per Patrizia Regondi (M55) nei 200 rana (4’20”,49) e nei 100 misti (1’50”,00) e bronzo nei 50 stile libero (41”,83) e per Sara SOresi (m40), seconda sia nei 50 st6ile libero (35”,56) sia nei 100 misti (1’32”,91). Medaglia d’argento anche per Maria Teresa Lambri (M60) nei 50 rana (54”,43) ma anche bronzo nei 400 misti (9’15”,93), per Massimo Baillobay Monti (M50) argento nei 50 dorso (44”,82) e bronzo nei 50 farfalla (37”,23), per Carlotta Lucchini (M45), argento nei 50 farfalla (42”,44) e bronzo nei 50 dorso (42”,51), per Roberto Mera (M55), argento nei 50 stile libero (32”,84) e bronzo nei 200 rana (3’09”,67) e per Nicola Tagliaferri (M65), argento nei 100 dorso (2098”,02) e bronzo nei 200 stile libero (3’36”,40). Doppietta di medaglie di bronzo, invece, per Debora Gandolfi (M55) nei 50 rana (54”,69) e nei 50 farfalla (56”,15) e per Elena Monti (M65) nei 200 stile libero (6’22”,15) e nei 50 rana (1’35”,22).

A portare la Vittorino sul secondo gradino del podio hanno contribuito anche le medaglie di bronzo conquistate da Luca Barbazza (M55) nei 200 stile libero (2’39”,82), Paolo Cantarelli (M60) nei 200 rana (4’11”,66), Francesco Confalonieri (M30) nei 50 stile libero (29”,29), Lucia Mazzoni (M55) nei 200 rana (4’33”,21), Gaia Merli (M25) nei 100 misti (1’19”,81), Paolo Molinari (M45) nei 50 rana (37”,35), Gianpaolo Repetti (M55) nei 100 dorso (1’34”,98) e Daniela Tacchinardi (M60) nei 50 stile libero (43”,65).

