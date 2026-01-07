Patto per il Nord, Federico Giarrusso è il nuovo coordinatore provinciale del partito

In occasione di una riunione con iscritti e simpatizzanti e alla presenza del Presidente Federale dell’associazione, on. Paolo Grimoldi, si è tenuto il rinnovo del Direttivo di Patto per il Nord di Piacenza.

Ha accettato con entusiasmo di assumere la mansione di Coordinatore Provinciale di Patto per Il Nord di Piacenza il Dott. Federico Giarrusso, neolaureato in ingegneria e già referente del Comitato di Vicinato “Belvedere”.

“Mi hanno convinto il programma e la filosofia politica del partito – spiega il dott. Giarrusso – poiché si parla di federalismo fiscale, autonomie locali, difesa delle imprese, tagli agli sprechi pubblici e sicurezza dei territori.

L’attuale scenario politico italiano non sta mostrando la giusta attenzione nei confronti delle reali necessità del settentrione e dell’Italia intera, quanto più ad altre necessità non primarie al buon funzionamento dello Stato, come il Ponte sullo Stretto di Messina.

Invece, come liberale e come occidentale, il mio desiderio sarebbe aiutare a rendere l’Italia più liberale e ad alto indice di democraticità. Per le suddette ragioni ho scelto di aderire a Patto per il Nord che, guardando al futuro, sta radunando tutti coloro che desiderano battersi per la salvaguardia del Settentrione, ovvero la parte di Stato che guida la produzione l’Italia.”

Patto per il Nord “apre le porte” a tutti coloro che hanno piacere ad interessarsi in prima persona alla comunità nella quale vivono e si rivolge con forza anche ai giovani, che possono avere entusiasmo e idee per impegnarsi ma non sanno oggi a chi rivolgersi. Sappiano che Patto per il Nord è anche la loro “casa” e li attende. Contatto email: pxnpiacenza@gmail.com

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy