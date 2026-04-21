Piacenza, terra di innovatori: al via “Cross-Campus Dialogues” in Cattolica

Prende il via a Piacenza il ciclo di incontri “Cross-Campus Dialogues – Storie di innovazione e di innovatori”, un’iniziativa congiunta promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Politecnico di Milano – Polo territoriale di Piacenza, dal MUSP e da Orgoglio Piacenza.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere al centro non solo l’innovazione come processo, ma soprattutto gli innovatori, ovvero le persone che, in contesti diversi (imprenditoriali, accademici, professionali) contribuiscono concretamente a generare cambiamento e sviluppo.

Il ciclo di incontri, che si svolgerà tra aprile e settembre per poi proseguire nel prossimo anno accademico, coinvolgerà studenti delle due università ma sarà aperto a tutta la città, con l’ambizione di diventare un appuntamento stabile dedicato all’innovazione.

Elemento distintivo dell’iniziativa è la scelta degli ospiti: tutti i protagonisti degli incontri sono figure presenti nel progetto Orgoglio Piacenza, accomunate da un forte legame con il territorio, per nascita o per scelta. Un segnale chiaro: Piacenza è una terra di innovatori, capace di esprimere talenti che operano a livello nazionale e internazionale.

L’incontro è presentato ed organizzato dal prof. Michele Monno del Politecnico di Milano e Direttore MUSP, dal prof. Francesco Timpano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da Alberto Portapuglia ideatore di Orgoglio Piacenza. “L’innovazione nasce dall’incontro tra competenze, esperienze e visioni diverse – afferma Michele Monno – Cross-Campus Dialogues rappresenta esattamente questo: un ponte tra università, ricerca e mondo produttivo. È un’iniziativa che rafforza il ruolo di Piacenza come ecosistema dinamico e capace di valorizzare le proprie eccellenze.”

Francesco Timpano afferma: “Con questo progetto vogliamo sottolineare che l’innovazione non è un concetto astratto, ma il risultato dell’impegno di persone concrete. Raccontare le storie degli innovatori significa offrire modelli, stimoli e prospettive ai nostri studenti e al territorio. Piacenza dimostra di avere una straordinaria capacità di generare e attrarre talento.” Ed infine, Alberto Portapuglia che sottolinea “Abbiamo scelto ospiti che rappresentano storie di successo profondamente legate a Piacenza. Il messaggio è semplice ma potente: questo territorio da un lato è una fucina di innovatori e dall’altro è un attrattore di innovatori. Dare visibilità a queste esperienze significa rafforzare l’identità locale e ispirare nuove generazioni”

Il format prevede incontri itineranti tra le due sedi universitarie, creando un unico spazio di confronto tra studenti, docenti, professionisti e cittadini, come evidenziato anche nella locandina ufficiale. Il ciclo 2025 si sviluppa da aprile a settembre, con una serie di incontri dedicati a protagonisti dell’innovazione in ambiti diversi. Il progetto proseguirà nel prossimo anno accademico con l’obiettivo di consolidarsi come appuntamento fisso, capace di mettere in rete università, imprese e comunità.

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