Sanità e mobilità, Albasi (PD): “Garantire accessibilità ferroviaria a Fiorenzuola d’Arda è una priorità di equità territoriale”
Il consigliere regionale del Partito Democratico Lodovico Albasi ha depositato un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Giunta regionale per sollecitare un intervento volto a migliorare l’accessibilità ferroviaria della stazione di Fiorenzuola d’Arda, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità.
L’iniziativa prende le mosse dal ruolo sempre più centrale assunto dall’ospedale di Fiorenzuola d’Arda, oggi sede del Polo riabilitativo Emilia Nord e dell’Unità spinale, configurandosi come presidio sanitario di riferimento sovraprovinciale. Una specializzazione che comporta un afflusso crescente di utenti fragili, per i quali l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico rappresenta una condizione essenziale. Tra i firmatari dell’atto, anche il Consigliere regionale Luca Quintavalla.