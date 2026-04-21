Sanità e mobilità, Albasi (PD): “Garantire accessibilità ferroviaria a Fiorenzuola”

21 Aprile 2026 Redazione FG Politica
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Sanità e mobilità, Albasi (PD): “Garantire accessibilità ferroviaria a Fiorenzuola d’Arda è una priorità di equità territoriale”

Il consigliere regionale del Partito Democratico Lodovico Albasi ha depositato un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Giunta regionale per sollecitare un intervento volto a migliorare l’accessibilità ferroviaria della stazione di Fiorenzuola d’Arda, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità.

L’iniziativa prende le mosse dal ruolo sempre più centrale assunto dall’ospedale di Fiorenzuola d’Arda, oggi sede del Polo riabilitativo Emilia Nord e dell’Unità spinale, configurandosi come presidio sanitario di riferimento sovraprovinciale. Una specializzazione che comporta un afflusso crescente di utenti fragili, per i quali l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico rappresenta una condizione essenziale. Tra i firmatari dell’atto, anche il Consigliere regionale Luca Quintavalla.

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