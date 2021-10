La Pallavolo Sangiorgio parte con il piede giusto: 3-0 alla Volley Academy Modena

Primi tre punti per la formazione piacentina che supera nel debutto casalingo la giovane ed ostica formazione modenese, faticando nel primo set. Prese le misure chiude in tre parziali. Tonini in doppia cifra, 12 punti, ed i debutto in B2 di Viaroli ed Errico, autrice del match point.

Nel sestetto iniziale la Pallavolo Sangiorgio parte con Salimbeni-Tonini, Marc-Gilioli, Zoppi-Molinari e Tacchini libero. L’inizio è molto contratto per la squadra albiceleste di coach Matteo Capra che, dopo il 4-3 di Gilioli commette qualche errore di troppo e permette alla Volley Academy Modena di portarsi sul 7-9. Le avversarie sfruttano l’imprecisione al servizio della pdrone di casa per portarsi sul 9-12. Tonini e Zoppi, be servite da Salimbeni, suonano la carica ed una fast della centrale reggiana riporta la situazione in parità (14-14) ed un muro di Marc regala il nuovo vantaggio. La Volley Academy Modena pareggia sul 19-19 ma è solo un lampo. Un break di sei a zero consegna il set alla Pallavolo Sangiorgio.

Il trend positivo prosegue nel secondo parziale. Zoppi sigla il 9-4 e Gilioli il 13-5; con Zoppi al servizio la squadra di casa trova l’allungo decisivo (21-5, Tonini) e nel mentre coach Matteo Capra da spazio a Viaroli (classe 1987) al debutto in B2 al posto di un’ottima Tacchini. La Vam prova la rimonta che viene interrotta sul 25-12 (attacco out).

Senza storia neanche il secondo parziale. In campo D’Adamo (esordio in maglia albiceleste) per Molinari: la squadra di casa prese le misure crea gioco e punti. Un attacco della centrale lombarda sigla il 13-7, poi coach Capra cambia la diagonale con gli ingressi di Perini (14-7) ed Errico (19-10). Un attacco dell’opposta pugliese regala i tre punti alla Pallavolo Sangiorgio che sfata il tabù che la vedeva sempre sconfitta la debutto nei campionati di B2.

Pallavolo Sangiorgio-Volley Academy Modena 3-0

(25-19, 25-12, 25-12)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico 1, Perini, Gilioli 8, Molinari, Galelli, Salimbeni 3, Tonini 12, Zoppi 8, Hodzic, Marc 5, D’Adamo 2. All. Capra-Piccoli.