La Petite Messe Solennelle di Rossini risuonerà in San Sisto, appuntamento l’11 ottobre

La “Petite Messe Solennelle”, autentico gioiello musicale di Gioachino Rossini, sarà al centro del grande concerto in programma domenica 11 ottobre 2026 alle 21, nella Basilica di San Sisto a Piacenza.

L’evento, presentato questa mattina a Palazzo Rota Pisaroni, è stato organizzato dall’Associazione Vox Silvae Ensemble, è reso possibile grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Fondazione Donatella Ronconi e Enrica Prati, nonché alla partnership della Parrocchia di San Sisto, di Note d’Organo, dell’Associazione Culturale Banda Larga APS e di Tipitalia Srl, e al patrocinio del Rotary Club Piacenza Sant’Antonino.

Il Vox Silvae Ensemble diretto da Federico Perotti

Protagonista dell’esecuzione sarà il Vox Silvae Ensemble, diretto da Federico Perotti.

Con l’Ensemble si esibiranno i solisti Annamaria Sarra, Giuseppina Bridelli, Francesco Brito e Renato Dolcini. Ai pianoforti Alessandro Marangoni e Federico Pulina; all’harmonium Mattia Marelli. La direzione è affidata a Federico Perotti.

La “grande messa da camera” di Gioachino Rossini

L’opera rossiniana si distingue nell’intera produzione ottocentesca per il suo particolare organico e per aver trasposto, per la prima volta nella storia, la grande e antica tradizione della Messa nella dimensione cameristica, riuscendo in un’impresa quasi impossibile: dare vita a una vera e propria “grande messa da camera”.

Per raggiungere questo risultato, Rossini aveva innanzitutto bisogno di allontanarsi dall’immaginario sonoro con cui, all’epoca, veniva comunemente identificata la Messa, spesso strettamente legato alla presenza dell’orchestra.

La scelta rivoluzionaria fu quella di affidarsi a due strumenti allora relativamente nuovi e sui quali il pubblico dell’epoca non aveva ancora potuto creare le molte stratificazioni proprie degli strumenti con una lunga storia alle spalle: il pianoforte e l’harmonium.

Al tempo stesso, Rossini riesce a conservare – proprio come suggerisce l’ossimoro racchiuso nel titolo “petite” e “solennelle”, piccola e solenne – una straordinaria solennità all’interno di una dimensione profondamente intima e ricca.

Ogni parte della composizione racchiude questa apparente contraddizione, restituendo un’umanità che pervade ogni singola nota.

Il concerto celebra la conclusione dei lavori alla Basilica di San Sisto

La scelta della chiesa abbaziale di San Sisto quale sede dell’evento nasce dalla volontà di celebrare la conclusione degli importanti lavori di restauro e consolidamento che hanno interessato la Basilica, chiusa al pubblico il 1° agosto 2025 e ufficialmente riaperta il 19 aprile 2026.

L’intervento, finanziato con 2 milioni e 820 mila euro di fondi PNRR, ha riguardato le coperture e le volte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sismica della struttura e la pulizia degli affreschi.

Vox Silvae Ensemble, il coro nato a Piacenza nel 2014

Il Vox Silvae Ensemble, nato nel 2014 a Piacenza con il patrocinio del Monastero benedettino di San Raimondo, è un coro polifonico formato da giovani musicisti e non, diretti da Federico Perotti.

Il coro partecipa regolarmente a rassegne corali e musicali in diverse province italiane.

La freschezza e la novità dell’iniziativa trovano il loro punto di forza nella varietà del repertorio, che percorre trasversalmente la storia della musica, dal canto gregoriano fino alle composizioni più recenti e contemporanee, senza mai abbandonare la sfera liturgica.

Le collaborazioni e i progetti del Vox Silvae Ensemble

Nel 2018 il Vox Silvae Ensemble ha inciso il disco “Franca da Vitalta”, oratorio per coro, soli e orchestra scritto da Federico Perotti, registrato e commercializzato dalla casa discografica Tactus di Bologna.

Nel corso degli anni l’Ensemble ha collaborato con diverse realtà strumentali, tra cui Orchestra Farnesiana, Accademia Barocca Italiana, Anima&Corpo e Coro del Collegio Cairoli di Pavia, oltre che con musicisti provenienti dall’Ensemble Resonanz di Amburgo e da Musikfabrik di Colonia.

Nel 2022 ha inoltre partecipato alla registrazione di parte delle colonne sonore del film “Ein Schöner Ort” di Katharina Huber.

La presentazione a Palazzo Rota Pisaroni

Alla conferenza stampa sono intervenuti: Robert Gionelli, consigliere d’Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano; Giuseppina Bridelli, mezzosoprano piacentino di fama internazionale e parte solista nel concerto; Federico Perotti, direttore del Vox Silvae Ensemble; Gianluigi Cucchi, dell’Associazione Vox Silvae Ensemble, a nome del presidente Andrea Alberici, presidente dell’Associazione; Maria Grazia Sabato in rappresentanza del Rotary Club Piacenza Sant’Antonino.