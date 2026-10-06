Ponte di Castelvetro, verso la conclusione i lavori della Provincia: “A breve il confronto con Anas sui prossimi interventi”

Oggi, in occasione di una visita di collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati dalla Provincia di Piacenza sul ponte sul Po a Castelvetro, si è svolto un sopralluogo che ha consentito di illustrare nel dettaglio agli amministratori le lavorazioni in corso.

Alla visita hanno preso parte la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, la consigliera provinciale con delega alla Viabilità Patrizia Calza, il direttore generale e il dirigente del Servizio Viabilità della Provincia, unitamente ai rappresentanti dei Comuni di Castelvetro Piacentino e di Monticelli d’Ongina, della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona, oltre alla Direzione lavori e alla ditta incaricata.

L’intervento in questione ha un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, somma interamente coperta da risorse assegnate nel 2018 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Provincia di Piacenza, all’epoca proprietaria del ponte. Da aprile 2021 infatti l’infrastruttura è diventata proprietà di Anas, ma Provincia e Anas hanno concordato fin da subito che fosse l’Ente di Corso Garibaldi a portare avanti l’intervento già finanziato e programmato, mantenendo la gestione delle risorse e curandone la realizzazione. Nell’estate 2024 la Provincia ha dunque avviato i lavori che sono stati affidati alla ditta cremonese Paolo Beltrami e che si sono concentrati in particolare sulla sostituzione delle estremità dei 69 traversi della struttura portante attraverso lavorazioni eseguite al di sotto del piano viabile e senza interferenze con la circolazione stradale.

L’intervento della Provincia entra ora nella fase conclusiva. Le ultime lavorazioni proseguiranno ancora per alcune settimane al termine delle quali si potrà procedere al collaudo finale, ultimo passaggio prima della conclusione (prima della fine dell’ anno) delle opere di competenza della Provincia di Piacenza sul ponte.

Conclusa questa fase, gli ulteriori lavori sull’infrastruttura faranno capo ad Anas, in qualità di proprietaria del ponte. In vista dei prossimi interventi, giovedì 23 ottobre è in programma a Bologna, presso la sede di Anas, un incontro con la Provincia di Piacenza, la Provincia di Cremona e i Comuni di Castelvetro Piacentino e Cremona, territori direttamente interessati dalle ricadute dei lavori. Il confronto consentirà di approfondire il progetto e fare il punto sulla programmazione, sulle modalità di realizzazione e sulle prospettive dei successivi interventi.