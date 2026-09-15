Il 2 ottobre a Castell’Arquato il concerto “Quam pulchra es”

Venerdì 2 ottobre 2026, ore 21, la Collegiata di Santa Maria Assunta a Castell’Arquato (PC) ospiterà “Quam pulchra es”, un concerto dedicato alle musiche di Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula e Biagio Marini, con una selezione di brani provenienti direttamente dal prezioso Archivio musicale del capitolo dei canonici della Collegiata.



L’appuntamento nasce per valorizzare un patrimonio tanto pregevole quanto misconosciuto: negli ambienti del chiostro attiguo alla Collegiata è custodita una raccolta unica al mondo di undici “cantiunculae tribus vocibus”, composte da un giovanissimo Monteverdi appena quindicenne. Un tesoro che si affianca agli affreschi quattrocenteschi della cappella dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, importante testimonianza iconografica per gli studi di liuteria, e che depone per la rilevanza data alla musica — liturgica e secolare — da parte dei canonici del capitolo che gestivano le ferventi attività della Collegiata castellana. Grazie alla cruciale posizione sul ramo appenninico della Via Francigena, gli scambi con le città di Cremona (capitale della tradizione liutaria) e di Venezia (capitale europea per l’arte tipografica durante il Rinascimento) hanno arricchito l’archivio di spartiti e stampe. L’attività dei compositori che verranno tributati in Quam pulchra es si svolse proprio tra Cremona e Venezia.



Il fil rouge della serata si dipana dalla figura di Torquato Tasso: nella vicina sala consiliare del Palazzo del Podestà è custodito il dipinto ottocentesco “L’ultima consolazione di Torquato Tasso” di Malchiodi. Tra i brani in programma trova infatti spazio il “Combattimento di Tancredi e Clorinda”, pagina che Monteverdi musicò nel 1624 su testo tratto dalla “Gerusalemme liberata” di Tasso, creando un ideale legame tra le arti figurative del borgo e il suo patrimonio musicale.



Il progetto è promosso dalla Parrocchia di Castell’Arquato con la collaborazione del Maestro Gianluca Feccia, direttore artistico dell’iniziativa, dell’Associazione Centro Artistico Musicale San Lorenzo APS e dell’Associazione Banda Larga APS. Si inserisce nella prestigiosa rassegna Antichi Organi.

Sul palco, l’Ensemble Labirinto Vanvitelli, con Gian Andrea Guerra al violino concertatore, l’Ensemble vocale del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona e la voce del soprano Silvia Frigato.

Ingresso libero.



L’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di Marcello Merli – Private Banker Mediolanum, oltre all’importante e fattivo contributo delle più rappresentative attività della zona con sede nell’ambito del Parco del Piacenziano: Dimora del Podestà, Trattoria da Faccini, Pasticceria Vecchio Mulino di Camoni, Salumificio Giordano, Cantina Casa Benna, Cantina Villa Rosalba, Cantina Bertoli Merellli. Il concerto è realizzata in collaborazione con il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, il Museo della Collegiata, la Pro Loco di Castell’Arquato e Magnifica. Patrocinano l’evento il Comune di Castell’Arquato, la Provincia di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna.