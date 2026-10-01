Piacenza-Milano, la rotta dell’economia: incontro allo spazio Rotative il 2 ottobre

Venerdì 2 ottobre, dalle 10.00, presso il Teatro Rotative di Piacenza si svolge il primo dei due appuntamenti promossi da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza.

Un’introduzione e due panel di confronto, moderati dalla giornalista Mediaset Elena Tambini, con il ministro Tommaso Foti, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, Emanuele Vizzini, Direttore Generale e CIO di Allianz Investitori SGR, Maddalena Martini, Senior Economist Southern Europe e Benelux Allianz Investment Management SE e altri importanti ospiti del mondo imprenditoriale e accademico.

In sala oltre cento fra imprenditori, direttori finanziari, banchieri e gestori di fondi. Il 16 ottobre la seconda tappa a Milano nella sede di Borsa Italiana.

Venerdì 2 ottobre, dalle 10.00, presso il Teatro Rotative di Piacenza, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, apre la prima delle due giornate di “Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”, un progetto promosso da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza con l’obiettivo di valorizzare la sinergia tra il mondo industriale e produttivo del piacentino e quello finanziario e creditizio che ha il suo centro nel capoluogo lombardo, creando concrete opportunità di networking per le aziende partecipanti.

I temi della giornata piacentina

Il programma del 2 ottobre è costruito attorno agli strumenti che le imprese del territorio possono usare in concreto: finanza per la crescita, accesso al credito, rapporto tra credito bancario e parabancario, misure a sostegno dello sviluppo aziendale.

Senza dimenticare, inoltre, il tema della continuità aziendale e della successione d’impresa.

Due panel e un ricco ventaglio di ospiti

L’introduzione ai lavori è affidata ad Alessandro Miglioli, presidente del Gruppo Libertà, e a Stefano Lovati, responsabile dell’Unità Investment Banking & Internal Family Office in Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e deputy CIO di Investitori SGR.

Seguono poi due panel da sessanta minuti, alle 10.30 e alle 11.30, entrambi moderati da Elena Tambini, giornalista Mediaset. La mattinata si chiude alle 12.30.

Il primo panel vede protagonisti il ministro Tommaso Foti, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, Emanuele Vizzini, direttore generale di Allianz Investitori SGR, la presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza Elisa Tatano e il professor Marco Elefanti dell’Università Cattolica.

Nel secondo panel, Foti, Colla e Vizzini, sono affiancati da Maddalena Martini, senior economist di Allianz Investment Management SE, Barbara Galliano, country head di Altaroc, e Antonio Gobbi, founder e managing director di Gobbi & Associati.

I relatori

Tommaso Foti porta in sala la posizione del Governo sulle risorse europee destinate ai territori produttivi.

Vincenzo Colla è vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a sviluppo economico e green economy, energia, formazione professionale, università e ricerca, relazioni internazionali.

Emanuele Vizzini è direttore generale e CIO di Allianz Investitori SGR. Laureato alla Bocconi, lavora da venticinque anni sui mercati finanziari. Dopo le esperienze in BNL Gestioni e Morgan Stanley ha contribuito alla fondazione di Investitori SGR.

Elisa Tatano presiede il Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza. Classe 1986, laureata in ingegneria gestionale, è general manager della sede piacentina di Tatano energie rinnovabili, azienda attiva dal 1975 nella progettazione di caldaie a biomassa ad alta efficienza. È impegnata nell’associazione piacentina da oltre dieci anni, a partire dal Gruppo Giovani.

Marco Elefanti è professore ordinario di Economia aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore. È stato vicepresidente di Enìa Spa, direttore generale dell’Università Cattolica dal 2011 al 2018 e della Fondazione Policlinico Gemelli dal 2018 al 2025, oltre che presidente di EGEA Spa.

Maddalena Martini è senior economist for Southern Europe e Benelux Allianz Investment Management SE. Analizza l’andamento macroeconomico, i rischi per le imprese, il commercio internazionale e le prospettive dei principali mercati europei.

Barbara Galliano è country head di Altaroc, società specializzata in soluzioni di private equity, dal 2025. Ha alle spalle ventisette anni nell’asset management fra Intesa Asset Management, Nextra e Natixis Investment Managers, dove è stata deputy country head per Italia, Grecia, Malta e Svizzera italiana, con una competenza specifica sui private markets.

Antonio Gobbi è founder e managing director di Gobbi & Associati. Dopo venticinque anni da commercialista, revisore contabile e consulente del tribunale con focus sulle PMI, dal 2003 si dedica all’advisory nell’M&A: acquisizioni, cessioni societarie, raccolta di equity e debito, joint venture e alleanze strategiche.

Il 16 ottobre si prosegue a Piazza Affari

Venerdì 16 ottobre il progetto si sposta nella sede di Borsa Italiana, a Milano, con un nuovo incontro complementare a quello di Piacenza.

Al centro della discussione, infatti, argomenti come la quotazione in Borsa con i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, il percorso di avvicinamento al listino e le operazioni di fusione e acquisizione.

Dove e quando

Venerdì 2 ottobre 2026, ore 10.00

Teatro Rotative, Via Benedettine 66, Piacenza