Placentia Gospel Choir, vent’anni di musica: il 4 ottobre un grande concerto in piazza Cavalli

Vent’anni di musica, concerti e collaborazioni, da Piacenza fino ad alcuni dei palcoscenici più prestigiosi. Il Placentia Gospel Choir si prepara a celebrare un importante traguardo con il Concerto del Ventennale, in programma domenica 4 ottobre alle ore 21 in piazza Cavalli, a partecipazione gratuita.

A illustrare l’iniziativa sono intervenuti l’assessore agli Eventi del Comune di Piacenza Simone Fornasari, il fondatore e direttore del Placentia Gospel Choir Francesco Zarbano e il direttore musicale Steven Zucchini.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, si inserisce in un fine settimana particolarmente ricco per il centro cittadino. Il concerto sarà infatti anche l’evento con cui Confcommercio Piacenza festeggerà la conclusione della 21ª edizione del Mercato Europeo. La serata vedrà inoltre la partecipazione di Avis Provinciale di Piacenza, in occasione della Giornata Nazionale del Dono.

Fondato il 4 settembre 2006 da Francesco Zarbano all’interno del Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, il Placentia Gospel Choir è diventato negli anni il coro gospel della città, costruendo un percorso che lo ha portato a essere tra le realtà del panorama musicale e corale italiano. In vent’anni di attività ha preso parte a oltre 300 concerti, ottenendo riconoscimenti artistici e maturando collaborazioni con gruppi musicali di fama internazionale, oltre a diverse esperienze televisive.

Un capitolo significativo della sua storia risale al 2010, quando il coro piacentino ha contribuito alla fondazione dell’Italian Gospel Choir, la formazione nazionale che rappresenta l’Italia nel genere gospel. Insieme agli “azzurri”, i coristi piacentini hanno partecipato negli anni a eventi in location di prestigio: da piazza Duomo a Milano, dove si sono esibiti nel 2011, 2014 e 2015, all’Auditorium Ranieri III di Montecarlo, nel Principato di Monaco, nel 2012 e nel 2014.

Tra le esperienze più importanti figurano inoltre la partecipazione agli eventi legati alla finale di Champions League disputata a Milano nel 2016, i concerti al Blue Note di Milano e la celebrazione del centenario dell’Aeronautica Militare a Genova.

Il concerto del 4 ottobre sarà dunque l’occasione per ripercorrere e festeggiare una storia lunga vent’anni, riportando il gospel nel cuore di Piacenza e condividendo il traguardo con la città che ha visto nascere e crescere il coro.

Il Placentia Gospel Choir mantiene inoltre una vocazione aperta e inclusiva: alla formazione possono accedere tutti, senza limiti di età e senza distinzioni legate a provenienza o credo politico e religioso.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre, alle ore 21, in piazza Cavalli a Piacenza. La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile scrivere a info@placentiagospelchoir.it o contattare il numero 39 29800800.