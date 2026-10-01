“Teatro e Oltre”, al San Matteo una nuova stagione tra spettacolo e memoria

Otto appuntamenti da ottobre 2026 a gennaio 2027 per una rassegna che attraversa linguaggi e generi differenti. Il Teatro San Matteo di Piacenza presenta “Teatro e Oltre”, il programma di spettacoli che accompagnerà il pubblico nei prossimi mesi nella sala di Vicolo San Matteo 8. teatro e oltre locandina

Ad aprire il cartellone sarà, domenica 4 ottobre alle 17, “L’eco di un gesto – In ricordo di Egidio”, presentato dalle compagnie piacentine e realizzato con il patrocinio del Comune di Piacenza. teatro e oltre locandina

Si prosegue sabato 10 ottobre alle 20.45 con Quarta Parete e “Corteggiando”, Festival Nazionale di Corti Teatrali. A novembre sono invece tre gli appuntamenti in calendario: sabato 7 novembre alle 21 Filo d’Arianna porterà in scena “La casa sul lago”; il 14 novembre, sempre alle 21, Gli Improbabili proporranno “Uno spettacolo di merda”, un incontro tra scienza e improvvisazione dedicato al prodotto interno lordo. Il 21 novembre sarà poi la volta di “Artificial Prometeo”, scritto e interpretato da Pino L’Abbadessa. teatro e oltre locandina

La programmazione continuerà a dicembre. Sabato 12 alle 21, Cantiere Simone Weil presenterà “What You Will – Studio su Shakespeare”, mentre martedì 15 dicembre alle 21 Quarta Parete tornerà sul palco con “Ricette d’amore”. teatro e oltre locandina

A chiudere “Teatro e Oltre” sarà un appuntamento legato alla Giornata della Memoria 2027: mercoledì 27 gennaio alle 21, Quarta Parete presenterà “Lo straniero”. teatro e oltre locandina

Come evidenzia anche la locandina della rassegna, il cartellone riunisce quindi compagnie e proposte diverse, passando dai corti teatrali all’improvvisazione, dagli studi su Shakespeare agli appuntamenti dedicati alla memoria.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro San Matteo al numero 328 4260474, anche tramite WhatsApp, oppure scrivere all’indirizzo teatrosanmatteo@gmail.com