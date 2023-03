Lampeggianti Blu Moto Club, la solidarietà su due ruote – AUDIO

“Una giornata particolare …con persone particolari” è l’iniziativa del moto club “Lampeggianti Blu” in programma sabato 1 aprile al campo sportivo Aldo Aonzo in via Bresciani. E’ previsto un momento dedicato ai bambini e ai ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionali dell’ Associazione “Piacenza in Blu aps. Saranno presenti in forma statica, con un loro mezzo la Polizia Stradale, la Polizia Locale di Piacenza e i Vigili del Fuoco oltre all’esposizione delle moto di alcuni degli associati. Un paio d’ore per regalare spensieratezza e qualche emozione ai nostri ospiti. l’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa.

Una giornata speciale… con persone speciali

”Si tratta di un evento che abbiamo pensato e pianificato insieme a Nord Meccanica che voglio ringraziare calorosamente per il sostegno – spiega il presidente di “Lampeggianti Blu” Michele Mauro– una iniziativa nuova per la nostra città regaliamo un momento di divertimento e svago per i ragazzi e di sollievo per le famiglie dell’ Associazione Piacenza in Blu”.

Lampeggianti Blu moto club della solidarietà

Costituitosi un paio di mesi fa ha riscosso grande interesse tra gli appartenenti alle forze dell’ordine e non solo. ”Lampeggianti Blu- continua Il presidente Mauro – è una dicitura trasversale che riunisce sotto di se gli appartenenti alle diverse forze di Polizia, del soccorso, dell’emergenza ma anche tutti quelli che si riconoscono nei valori che il lampeggiante blu rappresenta. Un gruppo di persone che ha deciso di fondare un’associazione che unisse la passione per la moto e la solidarietà, un modo per mantenere viva l’attività di beneficenza che già da tempo alcuni degli associati portavano avanti”.

Michele Mauro, sostituto Commissario Coordinatore della nostra Questura, da pochi mesi in pensione ha trascorso gli ultimi 11 anni di servizio, nel ruolo di responsabile dell’ufficio minorie vittime vulnerabili nell’ambito della divisione della polizia anticrimine. Un tema quello dei ragazzi a lui molto caro che ha potuto continuare a coltivare con le attività associative del moto club.

Lampeggianti Blu la mission

L’aiuto alle persone più deboli, ai bambini, alle associazioni che operano nel nostro territorio nel sociale è la mission del nuovo moto club. Il gruppo sta già individuando una serie di iniziative per concretizzare nell’immediato gli scopi sociali.

Il grande obiettivo è vicino

Michele Mauro ci tiene ad informare che ”Sono in atto le procedure amministrative per ottenere la denominazione di Organizzazione Di Volontariato che attesterà in modo inequivocabile gli obbiettivi e gli scopi del sodalizio, dando una dimensione strutturata e di maggiore rilevanza sociale alla nostra attività”.

I primi soci onorari

Sono state distribuite le prime tessere di “socio onorario” al Questore di Piacenza Dott. Ivo Morelli che ha mostrato interesse e approvazione per l’attività dell’associazione, al Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e Alfredo Cerciello direttore amministrativo di Nord Meccanica.

Informazioni

Per coloro che si volessero unire o per sostenere “Lampeggiante Blu” è possibile utilizzare la mail mclb.piacenza@gmail.com oppure attraverso le pagine social Facebook e Instagram