Lentigione-Piacenza 1-3: doppietta di Capelli, biancorossi ai sedicesimi di Coppa Italia

Il Piacenza Calcio espugna Lentigione e vola ai sedicesimi di Coppa Italia. I biancorossi si impongono per 3-1 in trasferta al termine di una gara ben interpretata, conquistando così il pass per il prossimo turno della competizione. A decidere la sfida la rete di Mazzantini e la doppietta di Capelli. Ora per la squadra di mister Franzini c’è il Sasso Marconi: il prossimo appuntamento di Coppa Italia è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026 alle 14.30, allo stadio Garilli, quando il Piacenza tornerà in campo per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale.

Lentigione-Piacenza 1-3

Lentigione: Delti, Barattini, Gobbo, Bontempi (1’ st Bucci), Mascanzoni (1’ st Bondavalli), Addiego (1’ st Giovanazzi), Giorgi (33’ st Piccinini), Gualtieri, Chiesa (1’ st Cardona), Landini, Dell’Asta. A disposizione: Gnudi, Pregnolato, Nwajei. All.: Pedrelli.

Piacenza: Fanzoni; Mazzantini (1’ st Guerci), Silva, Milani, Bagnaschi (26’ st Manzi); Mazzaglia, Panaioli; Bassanini, Trombetta, Tremolada (33’ Poledri); Raffini (1’ st Capelli). A disposizione: Bruno, Ferri, Mustacchio, Putzolu, Rrapaj. All.: Franzini.

Arbitro: Bassetti di Lucca (assistenti Bo Edoardo di Livorno e Ginanneschi di Grosseto)

Reti: 26’ pt Mazzantini, 13’ st Capelli, 24’ st Capelli, 28’ Giovanazzi