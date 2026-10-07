Volley – Gas Sales Piacenza: settima vittoria nella preseason, Cuneo è ancora superata

Al PalabancaSport si è chiusa con una vittoria per 4-0 (25-23, 25-19, 25-17, 27-25) la fase degli allenamenti congiunti della preseason di Gas Sales Piacenza, scesa in campo contro Acqua Sant’Anna Cuneo nell’ultimo test match prima della partecipazione alla Sardinia International Volley Cup 2026 e dell’avvio ufficiale della nuova stagione.

E i biancorossi contro i piemontesi hanno calato il settebello con la settima vittoria in altrettante gare giocate bissando il successo ottenuto una decina di giorni fa a Cuneo.

Davanti al pubblico di casa, la formazione biancorossa ha potuto mettere minuti nelle gambe e affinare ulteriormente automatismi e intese in vista dei primi impegni ufficiali. Un allenamento congiunto utile per lo staff tecnico per valutare la condizione del gruppo e raccogliere indicazioni importanti a pochi giorni dall’inizio della stagione.

In casa Cuneo prima uscita in maglia piemontese per lo schiacciatore iraniano Poriya Khanzadeh, aggregato alla formazione piemontese dopo aver vinto con la propria nazionale la medaglia d’oro ai Giochi Asiatici.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si conclude così un percorso di preparazione caratterizzato da numerosi test di buon livello contro avversarie di categoria, utile per consolidare il lavoro svolto nelle ultime settimane. Ora l’attenzione si sposta sulla Sardinia International Volley Cup 2026, ultimo appuntamento di avvicinamento al campionato e occasione per confrontarsi con avversari di alto profilo prima del debutto ufficiale in campionato.

Miglior realizzato della partita Zlatanov con 13 punti, in casa biancorossa in doppia cifra con 10 anche McHenry, Leon e Bovolenta.

Dante Boninfante

”Un passo in avanti, abbiamo avuto qualche difficoltà ad inizio partita in attacco vuoi per alcune variazioni dei nostri colpi che non entravano e vuoi per bravura di Cuneo ma i ragazzi sono stati bravi a gestire la situazione. Dobbiamo imparare a stare in campo in qualsiasi situazione, ho visto più continuità e un minore numero di errori, stiamo facendo il percorso che ci siamo prefissati”.

Gas Sales Piacenza – Acqua Sant’Anna Cuneo 4-0

(25-23, 25-19, 25-17, 27-25)

Gas Sales Piacenza: Galassi 7, Porro 2, Zlatanov 13, McHenry 10, Bovolenta 10, Gutierrez 5, Pace (L), Brborić, Leon 10, Travica, Comparoni 8, Rizzo (L), Destro 3. Ne: Kotlar. All. Boninfante.

Acqua Sant’Anna Cuneo: Champlin 6, Mosca 6, Argilagos 2, Poriya 6, Codarin 3, Feral 12, Loubeyre (L), Coscione, Cavaccini (L), Sala 6, Volpe 4, Barberio 1, Strehlau 6, Giraudo. All. Battocchio.