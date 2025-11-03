L’incanto di Napoli con gli Amici della Lirica l’8 novembre

3 Novembre 2025 Redazione MC Eventi a Piacenza
L'incanto di Napoli con gli Amici della Lirica l'8 novembre
blank
Piacenza 24 WhatsApp

L’incanto di Napoli con gli Amici della Lirica l’8 novembre, una serata dove la voce, la musica e l’emozione diventano poesia. Un omaggio a Napoli con la voce del tenore Vincenzo Costanzo.

IN…CANTO DI PARTENOPE


Gli Amici della Lirica di Piacenza sono felici di accogliere un appuntamento dal fascino unico: venerdì 8 novembre alle ore 17, il celebre tenore Vincenzo Costanzo farà risuonare le note e l’anima di Napoli, la sua città, con il concerto “IN…CANTO DI PARTENOPE”, dedicato ai 2500 anni della sua fondazione.


Un viaggio emozionante tra musica, memoria e passione, dove ogni melodia diventa dichiarazione d’amore per la città partenopea e per la sua ineguagliabile tradizione lirica. Ad accompagnare Costanzo al pianoforte, la sensibilità e il talento di Claudia Zucconi, in un dialogo musicale capace di toccare il cuore.

Appuntamento al Salone degli Amici della Lirica, via Mazzini 81 a Piacenza. Ingresso libero con precedenza ai soci (gradita la prenotazione). Per informazioni: 333 5320655.

blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank