L’incanto di Napoli con gli Amici della Lirica l’8 novembre, una serata dove la voce, la musica e l’emozione diventano poesia. Un omaggio a Napoli con la voce del tenore Vincenzo Costanzo.
IN…CANTO DI PARTENOPE
Gli Amici della Lirica di Piacenza sono felici di accogliere un appuntamento dal fascino unico: venerdì 8 novembre alle ore 17, il celebre tenore Vincenzo Costanzo farà risuonare le note e l’anima di Napoli, la sua città, con il concerto “IN…CANTO DI PARTENOPE”, dedicato ai 2500 anni della sua fondazione.
Un viaggio emozionante tra musica, memoria e passione, dove ogni melodia diventa dichiarazione d’amore per la città partenopea e per la sua ineguagliabile tradizione lirica. Ad accompagnare Costanzo al pianoforte, la sensibilità e il talento di Claudia Zucconi, in un dialogo musicale capace di toccare il cuore.
Appuntamento al Salone degli Amici della Lirica, via Mazzini 81 a Piacenza. Ingresso libero con precedenza ai soci (gradita la prenotazione). Per informazioni: 333 5320655.