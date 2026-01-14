Linea ferroviaria Alessandria-Piacenza, modifiche alla circolazione per lavori di potenziamento

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale con il varo di due nuovi ponti posti al Km 57+953.
Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Voghera e Broni dalle ore 00:30 di sabato 17 alle ore 04:30 di lunedì 19 gennaio 2026.
Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni e sui siti delle imprese ferroviarie.