Lista civica a Vigolzone sarà Beatrice Ghetti la candidata a Sindaco contro Argellati

Lista Civica a Vigolzone, Beatrice Ghetti classe 1984, Ingegnere edile è la candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative di Vigolzone che si terranno a giugno. Dopo settimane di nebbia, voci disparate che si rincorrevano in merito al nome del possibile candidato, la lista civica vigolzonese ha trovato la soluzione.

Lista civica a Vigolzone chi è Beatrice Ghetti

Beatrice Ghetti vive da sempre ad Albarola, ha una laurea specialistica in Ingegneria Edile al Politecnico di Milano e una carriera come project manager in un’importante azienda multiutility italiana, dove si occupa di servizi per le pubbliche amministrazioni. “Appartengo ad una famiglia che ha sempre dato rilevanza al lavoro, e la dedizione di mio padre verso la sua professione è un esempio che cerco di mettere atto ogni giorno”.

Lista Civica a Vigolzone la Candidata

È proprio per la sua tenacia, l’affidabilità, e al contempo per la sua calma fermezza che è scelta come portavoce di un nuovo progetto completamente civico che ha come obiettivi l’impegno verso il bene comune, attraverso l’ascolto e l’azione.In un periodo in cui la leadership femminile è sempre più riconosciuta e celebrata, la candidatura di Beatrice Ghetti assume un significato ancora più profondo: la sua figura come “guida” – come si intende in ambito dantesco – nella politica locale vuole rappresentare un’opportunità nuova per la comunità di Vigolzone.

Lista Civica a Vigolzone passione per la politica

Oltre alla sua passione per la politica iniziata nel 2014 come consigliere comunale, come già citato Beatrice è project manager in uno dei più affermati gruppi di multiservizi italiani leader nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento, nella gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e tecnologici. Grazie a questa esperienza ha acquisito e dimostrato capacità di leadership e visione strategica, distinguendosi in particolare per l’abilità nel valorizzare le competenze di coloro che la circondano: questo è uno dei motivi per il quale il nuovo gruppo di Vigolzone crede fortemente in lei.

Le figure a cui si ispira Beatrice Ghetti

Le abbiamo chiesto di indicarci una figura ispirazionale e senza indugio ha risposto: non ho e non voglio paragoni politici, ma ho grande stima per Samantha Cristoforetti, l’astronauta prima italiana nell’Esa e prima europea a comando della Stazione spaziale internazionale. Guarda in alto Beatrice e aspira a modelli concreti.

Le motivazioni

“Mi candido perché voglio che Vigolzone torni ad essere attrattiva, e per questo credo nel supporto di persone che siano in grado di mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze a servizio della comunità. I temi-chiave su cui stiamo sviluppando il programma sono: ambiente e cura del territorio, rafforzamento dei servizi alla persona e supporto al commercio, che negli ultimi anni è stato poco valorizzato. In un contesto attuale in cui i trasferimenti di risorse verso i Comuni sono sempre più in diminuzione, diventa indispensabile andare ad intercettare finanziamenti a fondo perduto. Con questa proposta, vogliamo creare un vero e proprio cantiere della buona amministrazione: è un obiettivo ambizioso che può concretizzarsi con idee e adeguata programmazione. Inoltre, la collaborazione con l’Unione e con altri Enti sovracomunali sarà stragetica: insieme si ottiene di più”

Con il suo mix di tenacia, professionalità e conoscenza del tessuto locale, Beatrice Ghetti ha dalla sua la caparbietà di essere un’albarolese doc: con lo sguardo verso il futuro di tutto il paese e delle sue frazioni.