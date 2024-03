Tennistavolo – Cortemaggiore capitale con 340 pongisti al torneo Open

Atleti provenienti da ben undici Regioni a Cortemaggiore, che per due giorni diventa capitale del tennistavolo. Il sodalizio piacentino in chiave organizzativa ha avuto dei riscontri eccezionali per il tradizionale torneo open nazionale di Pasqua. Ben 340 pongisti saranno in gara nella due giorni magiostrina che ospiterà gare di diverse categorie, dagli over 5000 fino ad arrivare ai big della assoluta 1-3999 e 200-999 e 1-2 Categoria Femminile. Un programma accattivante, che include gare di solo singolo, categorie e gare dove giocheranno assieme il maschile e femminile. Con i tabelloni finali si disputerà anche la consolazione.

LEGGI ANCHE: Tennistavolo – Cortemaggiore, El Aazri trionfa nel singolare di 5a categoria

I tesserati arriveranno da Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Marche, Umbria, Sicilia, quindi da ben undici regioni. Presenze che evidenziano come tale disciplina per sua natura sia in grado di abbinare l’evento sportivo con l’escursione turistica, dato non di poco conto per un centro come Cortemaggiore. Lo staff organizzativo, oltre al giudice unico Carmine Vitale, sarà supportato da tesserati del sodalizio magiostrino: Marco Armani – come AGA ufficiale – Simone Dernini, Miche Molinari, Nicolas Rossi, Alessandro Ferrini, Francesco Colombi, Natasha Riabchenko, Alexandr Sazonov, Riccardo Benaglia, Fausto Aldrigo, Silvia Ciati.

L’organizzazione dell’Open, inserito nel calendario delle attività individuali della Fitet, ha definito questo programma gare.

Sabato 29 marzo

ORE 9 OVER 2000 MASCHILE E 4 FEMMINILE

OVER 11.30 OVER 200-999 MASCHILE E 1-2-3 FEMMINILE

OVER 14.30 OVER 1000 MASCHILE E 3-4 FEMMINILE

Lunedì 1 aprile