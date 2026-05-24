Sagra della Crostata 2026 a Caorso dal 29 al 31 maggio. Domenica grande shopping con i Mercanti di Qualità

24 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Sagra della Crostata 2026

Sagra della Crostata 2026 a Caorso dal 29 al 31 maggio, un appuntamento goloso e divertente.

Anche in questa nuova edizione non mancheranno gli stand gastronomici, il luna park e tanta musica . Si parte venerdì con il Live con “Shary Band”, sabato spazio alle Bancarelle Creativi, mentre la serata sarà tutta Anni 90 con Bandaliga e Max Mania.

Domenica: Mercanti di qualità, con i banchi del made in Italy che tanto successo hanno a Piacenza e provincia grazie alle loro proposte sempre interessanti e innovative. Alla sera si balla il liscio con Maurizio Russo e Sabrina

L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Caorso.

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