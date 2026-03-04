Lo Sbaracco torna in centro storico, domenica 8 marzo

4 Marzo 2026 Redazione FG Attualità
Si è tenuta questa mattina nella sala del Consiglio comunale in Municipio la presentazione dello “Sbaracco”, l’ormai tradizionale appuntamento che segna la conclusione dei saldi invernali. L’iniziativa si svolgerà domenica 8 marzo nel centro storico e vedrà la partecipazione di oltre ottanta esercizi commerciali, pronti a proporre occasioni e promozioni speciali.

Alla conferenza stampa, oltre all’assessore al Commercio Simone Fornasari, erano presenti anche i rappresentanti delle realtà che fanno parte della Cabina di regia, a conferma della collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria per la realizzazione dell’evento.

All’iniziativa partecipano Confesercenti, Comitato Vita in Centro, Iscom Group, CNA e Unione Commercianti, che insieme contribuiscono all’organizzazione di una giornata pensata per animare le vie del centro storico e offrire ai cittadini un’ultima occasione di acquisti convenienti al termine della stagione dei saldi.

LE INFORMAIZONI SULLA VIABILITA’Download
