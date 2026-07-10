Lotto, la fortuna bacia Castel San Giovanni: vinti 14 mila euro

Esulta l’Emilia Romagna con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 9 luglio nella regione è stata centrata una doppietta da 28.250 euro totali. In Via Giorgio Regnoli a Forlì vinti 14.250 euro, mentre in Corso Giacomo Matteotti a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, è andata una vincita da 14mila euro: entrambi i premi ottenuti con un tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 655,2 milioni di euro da inizio 2026.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy