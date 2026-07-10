Lotto, la fortuna bacia Castel San Giovanni: vinti 14 mila euro

Esulta l’Emilia Romagna con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 9 luglio nella regione è stata centrata una doppietta da 28.250 euro totali. In Via Giorgio Regnoli a Forlì vinti 14.250 euro, mentre in Corso Giacomo Matteotti a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, è andata una vincita da 14mila euro: entrambi i premi ottenuti con un tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 655,2 milioni di euro da inizio 2026.