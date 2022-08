Lultimaprovincia Festival 2022, gli spettacoli dal 27 al 31 agosto a Castel San Giovanni, Vigolzone e Gragnano

Prosegue Lultimaprovincia Festival 2022, gli spettacoli dal 27 al 31 agosto sono previsti a Castel San Giovanni, Vigolzone e Gragnano

CASTEL SAN GIOVANNI

27 agosto 2022

Piazza Casaroli ore 21.00

«Orlando Furioso» Collettivo Clown

di e con Irene Arpe, Luca D’Addino, Ambra Chiara Falcone, Riccardo Marinelli, Francesco Zamboni – regia Dadde Visconti – oggetti e costumi Marco Giacomini – con la collaborazione artistica di Carlo Boso

Teatro Clown

Il Collettivo Clown in scena alle prese con un canovaccio di Commedia dell’Arte grazie alla collaborazione artistica del Maestro Carlo Boso. Venite gente a rivivere l’intramontabile dramma eroicomico de Orlando Furioso: le donne i cavalier l’arme e gli amori, saranno garantiti risate e batticuori!

Lo spettacolo ha debuttato ufficialmente il 20 gennaio 2019 al Teatro Rosetum. Si è già esibito presso Atelier del Teatro e delle Arti, Mare Culturale Urbano di Milano, al Teatro Binario 7 di Monza, nella stagione di Beata Basiglio, alla XXIV ed. de Le Strade del Teatro Festiva a Robecco sul Naviglio, Festival dei Diritti di Passirano-BS, Festival Here-X alla Cavallerizza Reale di Torino, Strada Festival di Brescia, Festival Collinarea di Lari (PI), Festival Internazionale di Volterra (PI) Festival del Giullare di Milano, e in tante piazze italiane! Lo spettacolo nasce dall’incontro tra il Collettivo Clown e Carlo Boso, grazie al quale si avvia una sperimentazione per la fusione tra le tecniche di scrittura e messa in scena della commedia dell’arte e il clown contemporaneo.

VIGOLZONE – 30 agosto 2022



VIGOLZONE Piazza del Castello ore 21.00

«Troppe arie» Compagnia Trio Trioche

Con F. Pampaloni, N. Cancellieri, S. Laniado

Teatro Comico Musicale

Una vecchia Zia, dal glorioso passato nella musica, gira i palchi dei teatri di tutto il mondo in coppia con il Nipote, talento in erba. Quindi è un duo?

No, perché c’è anche Norma, la giovane Badante della vecchia zia, che li travolge con la sua passione per la lirica costringendoli ad abbandonare il repertorio classico.

Le arie d’opera più famose vengono intepretate in modo bizzarro e divertente, accompagnate dal pianoforte, dal flauto e dai mille oggetti che Norma s’inventerà di suonare. Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi e gags, Troppe Arie coinvolge il pubblico con tutta la sua potenza di spettacolo clownesco.



INGRESSO GRATUITO

GRAGNANO – 31 agosto 2022

Piazza della Pace ore 21.00

«Abat Jour»

Compagnia Pantakin

Teatro Circo

di: Giacomo Roia, Carla Marazzato, Emanuele Pasqualini – Regia: Emanuele Pasqualini , Carla Marazzato – Aiuto regia: Francesca D’este – Scene: Barbamoccolo – Costumi: Sartoria Dietro le Quinte – Produzione: Compagnia Pantakin in collaborazione con ARTMOSFERA; – Con il sostegno di: PPTV (Produttori Teatrali Veneti) e la Regione Veneto – Cast: Giacomo Roia, Carla Marazzato, Emanuele Pasqualin – Credits foto: Massimo Fabris

ABAT-JOUR. LA STORIA PERFETTA vuole essere un lavoro sul tema della creatività, sulle sue forme e sulla sua necessità. Per farlo abbiamo messo assieme un attore, una danzatrice ed un artista circense ed abbiamo lavorato nelle zone di margine tra le discipline, cercando di trovare una nostra via. Protagonista di questa avventura uno scrittore alla ricerca della “Storia Perfetta” quella che appassiona tutti, con i protagonisti perfetti, in una ambientazione perfetta, con una colonna sonora perfetta, la luce perfetta… E se da una parte al nostro protagonista piace giocare con le parole in solitudine, cercando di stupire se stesso per stupire gli altri, ad accompagnarlo nel suo viaggio onirico troverà degli strani compagni. Oggetti che prendono vita, concetti che si materializzano, storie non sense, sfere che non conoscono la gravità, lampade e bambole che danzano sono gli ingredienti messi in gioco dalla fantasia dei creatori che unita a quella degli spettatori, ci permetterà di entrare in un mondo onirico di visioni metafisiche che trovano ispirazione anche nei grandi artisti pittori e poeti del surrealismo. Questa produzione nasce da un incontro, semplice come ce ne sono tanti ma unico come ce ne sono pochi, con il giocoliere e performer Giacomo Roja conoscito tra le mura di un palazzo veneziano e rivelatosi una inesauribile fonte di suggestioni e stimoli. Da questo incontro è nata quindi una prima versione-studio di ABAT-JOUR come perfomance di un solo artista che ha debuttato nell’ormai “lontano 2019” quando il teatro si poteva fare ovunque. Oggi, complice il periodo di forzata inattività abbiamo lavorato ad una nuova versione dello spettacolo, con l’inserimento di nuovi elementi artistici come l’attore Emanuele Pasqualini e la danzatrice e attrice Carla Marazzato.



INGRESSO GRATUITO