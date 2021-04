Lyons, ripartono gli allenamenti del settore propaganda

Il 15 aprile 2021, con il ritorno della regione Emilia Romagna in zona arancione, hanno ripreso anche gli allenamenti del settore Propaganda, che erano stati sospesi per circa un mese.

L’attività è ripresa nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Imposti sia dalle vigenti norme in materia di Covid che dalla FIR. Il contatto per i bambini del mini-rugby è ancora vietato. Per questo gli educatori hanno proposto attività alternative come il basket, la pallavolo, il tiro alla fune, percorsi ad ostacoli. Esercizi finalizzati al divertimento che rientrano nel progetto di multi sportività che la società porta avanti già da diversi anni.

L’adesione da parte delle famiglie è stata altissima superando la più rosea delle aspettative. Il numero dei tesserati di questa stagione passa i 100 bambini (il numero più alto delle ultime stagioni).

La nostra voglia di non fermarci è stata pienamente ripagata dalle famiglie che non hanno mai smesso di accompagnare i propri figli al campo, dandoci piena fiducia.

Con l’ingresso in zona gialla speriamo di poter riprendere gli allenamenti nel pieno delle potenzialità, augurandoci per settembre di ricominciare con modalità regolari. – Daniele Moggi, Responsabile Settore propaganda

Gli allenamenti si svolgono sul campo della sede di Sitav Rugby Lyons in via Rigolli,68. Nelle giornate di martedì e giovedì. Gli ingressi al campo rimangono scaglionati per evitare assembramenti. Under6 e Under8 iniziano alle ore 18, Under10 alle ore 18.15 e Under12 alle ore 18.30.