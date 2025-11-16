Maltempo, massi cadono in strada lungo la Provinciale Val d’Aveto

Una frana ha interessato la Strada Provinciale 586 della Val d’Aveto. Le intense piogge cadute in queste ore hanno provocato il distacco di alcuni massi che si sono riversati sul tratto compreso tra Marsaglia e Salsominore. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.
Le operazioni di sgombero, coordinate dal Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, si sono concluse senza la necessità di introdurre limitazioni al traffico, garantendo così la piena percorribilità dell’arteria stradale.