Fuga di monossido in casa, famiglia intossicata nei pressi di Farini

Una famiglia è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Fidenza per un’intossicazione da monossido di carbonio ed è stata sottoposta a trattamento in camera iperbarica. L’episodio è avvenuto la mattina del 16 novembre in Val Nure, in una frazione del comune di Farini. A rimanere intossicati sono stati una coppia, di 58 e 48 anni, e il loro figlio.

Secondo le prime verifiche, la fuga di monossido — che ha provocato l’intossicazione di tutta la famiglia — sarebbe stata causata da un guasto all’impianto di riscaldamento. I tre hanno iniziato ad accusare sintomi come nausea e forte mal di testa, motivo per cui è stato richiesto l’intervento del 118. Sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Piacenza.

I pompieri, una volta entrati nell’abitazione, hanno potuto confermare la presenza di monossido di carbonio, che aveva già provocato il malessere della madre e del figlio.

