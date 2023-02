Maltempo sul Piacentino: disagi a causa del forte vento, in alcune zone torna la neve

Maltempo sul Piacentino. In alcune zone della città, tirano fortissime raffiche di vento che hanno creato non pochi disagi nel territorio. Per ora i danni più gravi si registrano a Nibbiano, in particolare a Genepreto, dove il cimitero è stato letteralmente scoperchiato. Numerosi poi i rami caduti lungo tratti di carreggiate in varie zone della provincia.

Non solo vento, però, dal momento che in alcune zone è tornata la neve: non occorre allontanarsi troppo dal capoluogo o raggiungere la montagna: la foto allegata ritrae uno scorcio di Pigazzano.