Manifestazione Forza Nuova, insorgono sindacati e associazioni: “Prefettura e questura, vietate l’iniziativa”

“Non avere paura, vieni a passeggio con noi nella città che è solo nostra”. Con questo slogan, Forza Nuova annuncia una manifestazione in programma domani, sabato 15 novembre, alle 18. Una “passeggiata”, la definiscono gli organizzatori, che partirà da Piazzale Roma.
Contro l’iniziativa intervengono sindacati e associazioni che chiedono al questore di vietare l’iniziativa.
LA NOTA DI ASSOCIAZIONI E SINDACATI
Come gruppo di associazioni, organizzazioni sindacali e partiti, esprimiamo sdegno e preoccupazione nell’apprendere della manifestazione indetta per domani 15 novembre alle ore 18.00 all’insegna di slogan suprematisti quali “la città che è solo nostra”.
Ricordiamo a chi legge che la forza politica che promuove tale corteo è, nella compagine di estrema destra, vicina a chi nei mesi scorsi ha operato il brutale pestaggio di un giovane algerino. L’ora di svolgimento del corteo è ora di rientro a casa di tanti lavoratori della logistica, spesso di origine straniera, che lavorano anche il sabato; la manifestazione si svolgerà in un luogo ad alta concentrazione di cittadini migranti, quelli, a giudizio degli organizzatori, che “fanno paura”. Si tratta di brutte coincidenze che non ci fanno ben sperare su quale sarà la conclusione di questo corteo.
A quanto pare a Piacenza, mentre da anni si ostacola spesso a sindacati e gruppi sostegno alla questione palestinese di sfilare nelle vie centrali per ragioni di ordine pubblico, si è disposti a trattare in modo diverso chi convoca questo ritrovo, nonostante i precedenti.
Chiediamo alla Prefettura e alla Questura di vietare la manifestazione razzista e provocatoria, che ha il solo scopo di dare la caccia a qualche “extracomunitario”.
Invitiamo pertanto che chi ne ha la competenza metta in atto tutte le azioni per impedire il rischio di eventi gravi a sfondo razziale.
- USB
- CGIL
- POTERE AL POPOLO
- PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA
- 5 STELLE
- ALTERNATIVA PER PIACENZA
- ALLEANZA VERDI SINISTRA
- PARTITO DEMOCRATICO
- GIOVANI DEMOCRATICI
- SICOBAS
- ARCI
- CONTROTENDENZA
- ACLI
- Nō Studio
- LIBERA
- CASA NOME COLLETTIVO
- LABORATORIO POPOLARE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
- EUROPE FOR PEACE
- GRUPPI GIOVANI
- COOPERATIVA POPOLARE INFRANGIBILE
- CORO INFRANGIBILE
- RESISTO
- RETE DEL CAFFÈ SOSPESO
- ATTAC